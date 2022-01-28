25 человек сходили на первое свидание и рассказали о тревожных звоночках, после которых нужно уносить ноги
Пользователи Reddit ответили на вопрос: «Что на первом свидании заставило вас понять, что второго свидания не будет?» Остается только удивляться, насколько все люди разные: чего только стоит девушка, пригласившая на свидание сразу нескольких «кандидатов», чтобы не терять времени, или парень, который с ходу советует сделать пластическую операцию.
AdMe.ru выбрал самые запоминающиеся ответы пользователей. Может, их свидания и получились неудачными, но рассказы о них просто огонь.
- Сначала он опоздал на полчаса, ссылаясь на несуществующие пробки, а когда мы встретились, сказал, что, хотя я и тяну на 7 баллов из 10, чтобы выглядеть как модель, я должна сделать пластическую операцию. Я ответила, что довольна тем, как выгляжу, но он продолжал настаивать. После этого я отошла к стойке, чтобы заказать напиток, а когда повернулась, то увидела, что он нависает над парочкой смущенных девушек за соседним столиком. Поэтому я просто ушла. Его я заблокировала, но на следующей неделе мне позвонили с незнакомого номера. Это оказалась его мама. Она сказала, что очень счастлива, что ее мальчик наконец-то кого-то нашел, и пригласила меня на ужин. Я отказалась. © AvaLadyofLight / Reddit
- Моя дама пришла вместе с четырьмя детьми, которые громко кричали, карабкались на стулья и чуть не разнесли все кафе. В приложении для знакомств она о них не упоминала. Я заплатил за кофе и ушел. © particlegun / Reddit
- Я сказал, что оплачу счет, а она — что заплатит свою половину. Я говорю: «Хорошо». А она: «Как грубо! Ты не должен был позволять мне это делать!» Я: «Но разве ты не сама это предложила?» Она: «Да, но я не должна была платить!» Официантка в это время стояла рядом и слушала наш разговор. © c***mathnerd / Reddit
- Он попросил меня выбрать место для встречи, но, как только мы вошли, начал жаловаться, что там нет большого экрана, чтобы посмотреть футбольную игру, и говорить, что мы должны пойти куда-то еще. © sslyn94 / Reddit
- В качестве первого свидания она предложила пойти вместе в магазин и посмотреть на свадебные платья. © Annual_Rooster5678 / Reddit
- Мой приятель познакомился с девушкой в сети. Неделю они переписывались, а потом назначили свидание. Они должны были встретиться в торговом центре и пойти в кино через дорогу. Но оказалось, что девушка пригласила не только его, но и еще двоих парней, потому что у нее был только один свободный день в неделю и она хотела «посмотреть сразу все варианты». © Wild002 / Reddit
- Она увидела у меня на полке шахматную доску и сказала: «Пф-ф, кто сейчас вообще играет в шахматы», а потом отреагировала на книгу на столе: «Я вообще ничего не читаю, кроме билбордов». © marnixy / Reddit
- Он хвастался своим «Порше» и тем, сколько денег зарабатывает, а потом заставил меня заплатить за мой билет в кино. © QueenCloneBone / Reddit
- Парень назначил мне свидание в книжном магазине, и я сначала подумала, что меня ждет интересная литературная дискуссия. Но оказалось, что читал он редко, просто это было единственное место в моем городе, которое он знал. Зато он прямо в магазине показал мне свою гигантскую татуировку на спине. Когда он пригласил меня на второе свидание, я отказалась, а он ответил, что выгляжу я не очень, так что должна быть счастлива, что он предложил мне встретиться. © wolfiethrift / Reddit
- В кино она громко разговаривала на протяжении всего фильма и шикала на всех, кто издавал хоть малейший звук. © NoseHairDread / Reddit
- В кино он 20 минут трепался по телефону с другом, пересказывая ему все, что происходит в фильме. © unknown author / Reddit
- Он начал есть еду из моей тарелки, намекая, что, если я слопаю все одна, это будет выглядеть не очень-то женственно. © The_Samsquantch1110 / Reddit
- Парень, который пришел на свидание, выглядел лет на 5 старше, чем на фото. К тому же он все время спрашивал одно и то же, совершенно не обращая внимания на мои ответы. И задавал странные вопросы, например: «Ну, что ты обо мне думаешь?» В конце концов мне все это надоело, я сказала, что моей кошке пора обедать, и ушла. © Notmyname17 / Reddit
- Он спросил: «Ну понятно, что сейчас ты инженер, но когда ты забеременеешь, ты же не будешь работать, правда?» И это нам еще даже не принесли нашу еду. © justaladygingerneer / Reddit
- Она критиковала абсолютно все. Мою машину, одежду, парфюм. Я пригласил ее в боулинг, заказал закуски и спросил, не хочет ли она чего-нибудь. Она ответила: «А ты сам не догадываешься? Что это вообще за свидание такое?» К счастью, мне позвонил мой брат, я соврал ей, что меня вызывают на работу, и сбежал. © aknat907 / Reddit
- Все свидание он говорил только о беспилотных автомобилях. О том, что в будущем они станут намного совершеннее, чем самые крутые водители из числа людей. Я попыталась спорить (хоть и недостаточно разбиралась в предмете, а просто исходила из того, что он говорит), но тут же пожалела об этом, потому что он еще час доказывал мне, что, каким бы хорошим водителем я ни была, компьютер всегда будет лучше. Мне по сей день не нравится идея беспилотных автомобилей, в основном из-за того парня. © unknown author / Reddit
- Этот парень явился на свидание с целым списком требований, которым должна была соответствовать его будущая жена. Например, быть домохозяйкой и родить ему двух мальчиков и девочку (именно в такой последовательности). Он не задал ни одного вопроса о моей жизни и интересах, просто продемонстрировал этот список, а потом говорил о себе около 2 часов. Молодец, знает, чего хочет. Но на второе свидание я не пошла. © Genaticz / Reddit
- Она сказала, что ни за что не стала бы встречаться с Весами. По знаку зодиака я Рыбы, так что это не было чем-то личным, но я не могу всерьез воспринимать людей, которые верят в гороскопы. © prettyboylee / Reddit
- Свидание прошло вполне нормально: мы просто болтали о том, чем занимаемся, о наших семьях, воспитании и т. д. Но когда на следующее утро я проснулся, то увидел кучу сообщений от нее, где она перечисляла, что, по ее мнению, я мог сделать или сказать лучше, что ее раздражало и т. д. Это было очень болезненно. Я ничего не ответил, так как предпочитаю не писать на эмоциях. Чуть позже от нее пришло еще одно сообщение: «Ну что, попробуем еще раз?» На этот раз я ответил: «Никогда». © Hattix / Reddit
- Он чихнул себе в руку, а потом вытер ее о штаны. © arabbel / Reddit
- 60 % времени она просидела в телефоне, а остальные 40 % рассказывала о себе. Это нормально, это помогает узнать другого человека поближе. Но она в основном говорила о своем ужасном бывшем и о том, насколько болезненным был их разрыв. Я вежливо распрощался и ушел. © BossHoggs / Reddit
- Я познакомился с девушкой на сайте знакомств, и мы провели пару недель за приятной перепиской. А потом она пригласила меня на свидание. Когда я подошел к ее дому, снаружи стоял грузовой автомобиль, а сама она складывала в него вещи. Оказалось, она уезжает в другой город и ей просто нужна помощь с погрузкой вещей. Ранее она об этом не упоминала. Так что я просто сказал «Ну что ж, удачного переезда!» и свалил. © 02K30C1 / Reddit
- Она загрузила наши фотографии в приложение «Как будут выглядеть ваши дети» и начала говорить о том, как мы будем их воспитывать. © The_Gentleman_Jas / Reddit
- Он без предупреждения опоздал на 40 минут, приехал со своим ноутбуком и сказал, что ему нужно поработать, а мне дал немного денег, чтобы я купила ему кофе. Я сказала: «Хорошо, конечно», отстояла очередь за кофе, а потом просто молча сидела за столиком, пока он отвечал на звонки и печатал что-то. Это было в субботу, и наше свидание было заранее запланировано. Потом нам все-таки удалось поболтать, и он был недоволен тем, что я не предложила разделить счет. © smf101 / Reddit
- Она была очень симпатичной, но со свидания я сбежал. Потому что она сказала, что слегка ревнива, поэтому я должен сразу пообещать, что больше не буду общаться ни с одной девушкой, кроме нее. © Hattix / Reddit
А у вас были неудачные свидания, истории о которых вы рассказываете как анекдоты?
Фото на превью AvaLadyofLight / Reddit
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