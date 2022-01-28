25 человек сходили на первое свидание и рассказали о тревожных звоночках, после которых нужно уносить ноги

Пользователи Reddit ответили на вопрос: «Что на первом свидании заставило вас понять, что второго свидания не будет?» Остается только удивляться, насколько все люди разные: чего только стоит девушка, пригласившая на свидание сразу нескольких «кандидатов», чтобы не терять времени, или парень, который с ходу советует сделать пластическую операцию.