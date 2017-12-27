25 человек, которые заново открыли для себя слово «неудача»

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Бывает же, когда не везет с большой буквы. И порой даже не знаешь, что делать в такой день: мужественно сражаться с судьбой или плюнуть на все и остаться дома. И нам кажется, что было бы лучше, если бы герои нашей подборки выбрали второй вариант. AdMe.ru собрал для вас самые курьезные случаи, когда процент невезения превысил все мыслимые пределы.

25. Хороший кадр получился. Интересно, постановочный?

24. Поздравление от коллеги не всегда приносит много-много радости

23. Вот она, канарейка-убийца

22. А гиена очень даже рада. Чего не скажешь о девушке

21. Прямое попадание

20. Тот неловкий момент, когда цвет волос идеально совпадает с сумочкой

19. Просто вино на платье невесты

18. Когда ты единственный мужчина на занятии по йоге

17. Униформа или сбой в матрице?

16. Попадание в десяточку

15. Работа под прикрытием

14. Ну и как тут есть, когда на тебя так смотрят?

13. Срезал, что уж там

12. Быть балериной — это боль

11. На что же все-таки он так засмотрелся?

10. Рисковый парень

9. Будет весело, говорили они

8. Когда прекрасные создания могут жалить

7. От кого от кого, но от тебя, Шарик, я этого не ожидал

6. Действенный метод отвлечения от телефона

5. Надеемся, что с той стороны двери все же никого нет

4. — Опути — Нипутю

3. А что, так даже удобнее мыться

2. Нужно делиться с братьями нашими меньшими

1. Может, обезьянка захотела сделать селфи с этой девушкой?

Вот такие вот забавные, а иногда и опасные ситуации случаются в жизни. А вы или ваши знакомые попадали в подобные переделки? И если да, то в какие?