25 человек, у которых что ни день, то обязательно какая-нибудь чертовщина
Наш мир — странное место, в котором всегда есть место для чего-то до жути сумасшедшего. И если чек с номером 666 из «Макдоналдса» еще легко понять, то как объяснить манекен в ванной комнате на заправке?
AdMe.ru нашел фотографии, которые доказывают, что чертовщина в нашей жизни на каждом шагу и не заметить ее порой просто невозможно.
1. «Вот так сегодня разбилась моя чашка»
2. «Заказ с таким номером я сделал за пределами Ватикана»
3. «Означает ли это, что я сам усложняю себе жизнь?»
«Легко открыть».
4. «Был в госпитале и увидел это. Напоминает логово убийцы плюшевых мишек»
Надписи на контейнерах: «Набивка», «Донорские части, головы и тела», «Донорские части, руки и ноги».
5. «Обнаружил такие следы на капоте своей машины утром. Хочется верить, что это была просто лягушка»
6. В этой пицце 5 грибов. Остальные, видимо, оказались недостаточно дикими
Надпись на упаковке: «Дикие грибы».
7. Так выглядит фраза «Все так запутано»
8. «Пока я ехал домой, эти банки взорвались в машине и разорвали коробку»
9. «Припарковал машину на стоянке. Напротив стояла вот эта»
10. Есть что-то зловещее в этом предсказании
«Сейчас ты смеешься. Дождись момента, когда ты будешь дома».
11. «Часы на моей духовке всегда начинали отсчет новых суток с 00:00. Сегодня я увидела это»
12. «Было такое чувство, что они наблюдают именно за мной»
13. «Хотел переждать обновление игры за ноутбуком, но, кажется, они с компьютером сегодня сговорились»
14. «Я просто купил молоко за $1,59 в супермаркете. Я не знаю, зачем мне дали такой большой чек»
15. «Разрезал капусту, а там такое»
16. «Я просто ел и увидел этот грибной череп в своей тарелке»
17. Неотредактированный снимок моста Золотые Ворота, к которому так много вопросов
18. «Брюссель, 10 утра. Я единственный пассажир трамвая. Жутковато»
19. А спереди и сбоку это обычная машина
«Зомби-контроль. Не приближайтесь, зомби могут кусаться».
20. «Чемодан моего папы ненавидит путешествия»
21. Когда твоя милая белая собачка транслирует свои мысли о захвате мира прямо в твою голову
22. Кажется, дьявол освоил почтовую рассылку...
«Рэйчел, мы очень заинтересованы в приобретении вашей души».
23. «Я просто зашел в ванную на заправке. Я правда не ожидал такое увидеть»
24. «Сфотографировал своих маленьких соседей и перевернул фото. Они выглядят как зрители на стадионе, которые под дождем ждут начала матча»
25. «Я нянчилась со своим кузеном, и вот так он решил остановить машину»
А с вами случалось что-то, что можно было бы описать одним словом — «чертовщина»?
Фото на превью cotton-swabs / Reddit, camaracts / Twitter