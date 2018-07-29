25 человек, у которых что ни день, то обязательно какая-нибудь чертовщина

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Наш мир — странное место, в котором всегда есть место для чего-то до жути сумасшедшего. И если чек с номером 666 из «Макдоналдса» еще легко понять, то как объяснить манекен в ванной комнате на заправке?

AdMe.ru нашел фотографии, которые доказывают, что чертовщина в нашей жизни на каждом шагу и не заметить ее порой просто невозможно.

1. «Вот так сегодня разбилась моя чашка»

2. «Заказ с таким номером я сделал за пределами Ватикана»

3. «Означает ли это, что я сам усложняю себе жизнь?»

«Легко открыть».

4. «Был в госпитале и увидел это. Напоминает логово убийцы плюшевых мишек»

Надписи на контейнерах: «Набивка», «Донорские части, головы и тела», «Донорские части, руки и ноги».

5. «Обнаружил такие следы на капоте своей машины утром. Хочется верить, что это была просто лягушка»

6. В этой пицце 5 грибов. Остальные, видимо, оказались недостаточно дикими

Надпись на упаковке: «Дикие грибы».

7. Так выглядит фраза «Все так запутано»

8. «Пока я ехал домой, эти банки взорвались в машине и разорвали коробку»

9. «Припарковал машину на стоянке. Напротив стояла вот эта»

10. Есть что-то зловещее в этом предсказании

«Сейчас ты смеешься. Дождись момента, когда ты будешь дома».

11. «Часы на моей духовке всегда начинали отсчет новых суток с 00:00. Сегодня я увидела это»

12. «Было такое чувство, что они наблюдают именно за мной»

13. «Хотел переждать обновление игры за ноутбуком, но, кажется, они с компьютером сегодня сговорились»

14. «Я просто купил молоко за $1,59 в супермаркете. Я не знаю, зачем мне дали такой большой чек»

15. «Разрезал капусту, а там такое»

16. «Я просто ел и увидел этот грибной череп в своей тарелке»

17. Неотредактированный снимок моста Золотые Ворота, к которому так много вопросов

18. «Брюссель, 10 утра. Я единственный пассажир трамвая. Жутковато»

19. А спереди и сбоку это обычная машина

«Зомби-контроль. Не приближайтесь, зомби могут кусаться».

20. «Чемодан моего папы ненавидит путешествия»

21. Когда твоя милая белая собачка транслирует свои мысли о захвате мира прямо в твою голову

22. Кажется, дьявол освоил почтовую рассылку...

«Рэйчел, мы очень заинтересованы в приобретении вашей души».

23. «Я просто зашел в ванную на заправке. Я правда не ожидал такое увидеть»

24. «Сфотографировал своих маленьких соседей и перевернул фото. Они выглядят как зрители на стадионе, которые под дождем ждут начала матча»

25. «Я нянчилась со своим кузеном, и вот так он решил остановить машину»