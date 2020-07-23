25 человек рассказали, какие нелепые правила из детства не дают им нормально жить
От «волчка, кусающего за бочок» до «хлебушка, который будет бегать за тобой, пока не съешь» — родители готовы придумать любую легенду, лишь бы заставить ребенка слушаться и делать то, что нужно. Однако мало кто задумывается, что все эти поговорки и запугивания настолько плотно заседают в нашей голове, что от них невозможно избавиться даже спустя много лет.
Мы в AdMe.ru обсуждали тему родительских установок и были уверены, что это не про нас. Ведь мы же уже взрослые и сознательные, мы в такие глупости точно не верим. Но когда читали примеры этих людей, то готовы были забрать свои слова обратно, ведь во многих историях узнавали себя.
- Бабушка всегда заставляла снимать вещь, чтобы отрезать с нее ниточку. А все почему? Потому что «резать на себе нельзя, а то судьбу отрежешь». Сейчас вот думаю, может, зря все это было. Я бы пару эпизодов все-таки вырезала.
- С детства так занизили самооценку и приучили обесценивать свою работу, что на «спасибо» отвечать «пожалуйста» вместо «не за что» кажется мне чудовищно грубым и высокомерным. © oldtetsuschrist / twitter
- Меня чужим запугивали. Не то чтобы я до сих пор в него верил в нормальной обстановке, но иногда флешбэки из детства меня догоняют. Один раз я так испугался чужого, что спал на полу, под диваном дяди. Даже не спал, а просто ждал рассвета. И это, кстати, в сознательном возрасте.
- Родители не разрешали мне ни с кем встречаться, когда я был подростком. А теперь, когда я вырос, они постоянно спрашивают меня: «Где же твоя жена?» или «Когда ты наконец-то женишься?» © IM-SO-EMO3462 / reddit
- Меня с детства приучили с утра есть кашу. И эта привычка настолько сильно закрепилась, что, в каком бы «щиобразном» состоянии с утра я не был, я иду готовить овсянку, гречку, пшенку... © _UNESCO_K / twitter
- Мама всегда говорила, что киндеры портят зубы (не знаю, почему именно они, а не сладкое в целом). Поэтому, когда мне кто-то дарил киндер, я забирала себе только игрушку, а шоколад отдавала взрослым. Недавно, уже во взрослом возрасте, решила купить себе киндер. В результате вылетела пломба. Как после этого не верить в силу самовнушения?
- В детстве я часто играл с пупком, а моя мама сказала мне, что узел на пупке скрепляет мою кожу и если я продолжу играть с ним, то развяжу узел и все развалится. Это сработало, но пугает до сих пор. © NOODLZ92 / reddit
- Мама всегда мне говорила, что если начала убирать, то должна именно ты и закончить, иначе замуж не возьмут. Я вот уже замуж вышла, но все равно убираю сама. Лучше ведь перестраховаться.
- Меня приучили с детства. Мне говорили, если я не доем, то это плохая примета. Сейчас я, конечно, в это не верю, но привычка доедать осталась. © VDusheNe***u / twitter
- Думаю, все знают вот эту фразу: «Не ешь с ножа, иначе злой/-ая будешь». Я-то не особо в этот бред верю, а вот муж наоборот. Иногда, когда прошу его что-то сделать, а он не делает, я специально беру нож, сажусь возле него рядом и начинаю яблочко или апельсинчик резать. Он тогда на лезвие с опаской смотрит и кричит: «Не надо! Понял я, вынесу мусор твой».
- Бабушка говорила, что если уйдем за край села, то приедет черная «Волга», украдет нас и сдаст на органы. Не то чтобы я до сих пор в это верю, но черные «Волги» на всякий случай обхожу десятой дорогой.
- С детства родители меня приучили соблюдать главное правило: либо делай работу хорошо, либо не берись за нее. Именно поэтому я безработный. © D0CT0EBCKNN / twitter
- Мама мне говорила: «Не вылизывай тарелку, а то муж лысый будет». Рассказала как-то недавно поговорку мужу, еще смеялась так, мол, глупости какие. А он на меня так серьезно посмотрел и говорит: «Аня, но ты же до сих пор так делаешь. А у меня волосы выпадают...»
- Когда был маленьким, то иногда трусы надевал наизнанку. Мама всегда говорила, что это к скандалу. Сейчас я уже взрослый, семья своя есть, но недавно случай из детства повторился. А я испугался, с женой ссориться не хочу. Поэтому трусы снял и начал по ним топтаться: мама говорила, что это поможет. И тут в комнату заходит моя супруга, смотрит на меня, потом на трусы под моими ногами и такая: «Э-э-э... в следующий раз гладить их не буду», — и вышла из комнаты.
- Меня воспитывали мама и отчим-прапорщик. Это был крайне суровый мужик, наказывающий за малейшую провинность. Одной такой было мало-мальское расстояние между буквами в словах при заполнении тетрадей — мои записи строго проверялись им, а листы с ошибками выдирались, и я была вынуждена переписывать все снова. Прошло больше 10 лет, отчима давно нет в живых. Но по-прежнему, даже ведя личный дневник, даже точки в букве «ё» и хвостики от «т», «ш», «й» прописываю, не отрывая ручки от страницы. Сильна дрессура. © Подслушано / vk
- Папа мне говорил в детстве, что нужно есть попки от хлеба, чтобы любили девочки. И вот мне 37, я счастливо женат, но до сих пор почему-то ем именно горбушки.
- Бабушка в детстве говорила, что ромашка успокаивает нервы. Дома у нас всегда был чай с ромашкой и шоколадные конфеты «Ромашка». Когда я нервничала, то всегда съедала конфетку и верила, что это меня успокоит. Чтоб вы понимали: эта система работает до сих пор. Когда сильно психую, то не успокоительное пью, а бегу в магазин за конфеткой.
- Всегда в детстве, когда долго не могла уснуть, мама выглядывала в окно и говорила: «Вон уже волк с мешком по улице ходит». Сейчас у меня уже есть маленький сын, муж, а я до сих пор, когда поздно ложусь, красочно представляю того волка с красным (почему-то) мешком, шагающего на задних лапах по моей улице. © Подслушано / vk
- Меня зовут Андрей, мне 28 лет, и я до сих пор несколько раз проверяю входную дверь на ночь, чтобы бабайка не смог ее открыть.
- Когда была маленькой, то часто слышала: «Нельзя рыться в карманах мужчины, иначе пить будет». И вот прошло уже лет 15, а я каждый раз со скрипом в сердце проверяю карманы мужа, когда кладу его штаны в стирку.
- Никогда не шейте на себе! Слышите? Иначе зашьете себе ум. И даже не пытайтесь переубедить меня в обратном.
- Помню, в школе кто-то из одноклассников сказал, что если тебе наступили на ногу, то нужно обязательно наступить в ответ, иначе кто-то из родных умрет. Как же я мучилась в метро! Бежать за человеком по переходу и пытаться незаметно наступить ему на ногу — тот еще квест. По сей день, если в транспорте мне кто-то наступает на обувь, то я пытаюсь незаметно так, легонько, задеть его подошву, просто чтобы заткнуть этот внутренний голос в своей голове.
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Я уже даже в другую страну переехала, а до сих пор придерживаюсь правила, что нельзя выносить мусор на ночь. Да я даже не помню, почему нельзя его выносить. Но все равно не выношу, потому что боюсь.
Готовы поспорить, что большинство из вас все-таки не передают вещи через порог и немножко вздрагивают, когда видят бабушку с пустым ведром. А какие еще смешные и странные установки существуют в вашей голове?