25 человек рассказали, какие нелепые правила из детства не дают им нормально жить

От «волчка, кусающего за бочок» до «хлебушка, который будет бегать за тобой, пока не съешь» — родители готовы придумать любую легенду, лишь бы заставить ребенка слушаться и делать то, что нужно. Однако мало кто задумывается, что все эти поговорки и запугивания настолько плотно заседают в нашей голове, что от них невозможно избавиться даже спустя много лет.

Мы в AdMe.ru обсуждали тему родительских установок и были уверены, что это не про нас. Ведь мы же уже взрослые и сознательные, мы в такие глупости точно не верим. Но когда читали примеры этих людей, то готовы были забрать свои слова обратно, ведь во многих историях узнавали себя.

Бабушка всегда заставляла снимать вещь, чтобы отрезать с нее ниточку. А все почему? Потому что «резать на себе нельзя, а то судьбу отрежешь». Сейчас вот думаю, может, зря все это было. Я бы пару эпизодов все-таки вырезала.

С детства так занизили самооценку и приучили обесценивать свою работу, что на «спасибо» отвечать «пожалуйста» вместо «не за что» кажется мне чудовищно грубым и высокомерным. © oldtetsuschrist / twitter

Меня чужим запугивали. Не то чтобы я до сих пор в него верил в нормальной обстановке, но иногда флешбэки из детства меня догоняют. Один раз я так испугался чужого, что спал на полу, под диваном дяди. Даже не спал, а просто ждал рассвета. И это, кстати, в сознательном возрасте.

Родители не разрешали мне ни с кем встречаться, когда я был подростком. А теперь, когда я вырос, они постоянно спрашивают меня: «Где же твоя жена?» или «Когда ты наконец-то женишься?» © IM-SO-EMO3462 / reddit

Меня с детства приучили с утра есть кашу. И эта привычка настолько сильно закрепилась, что, в каком бы «щиобразном» состоянии с утра я не был, я иду готовить овсянку, гречку, пшенку... © _UNESCO_K / twitter

Мама всегда говорила, что киндеры портят зубы (не знаю, почему именно они, а не сладкое в целом). Поэтому, когда мне кто-то дарил киндер, я забирала себе только игрушку, а шоколад отдавала взрослым. Недавно, уже во взрослом возрасте, решила купить себе киндер. В результате вылетела пломба. Как после этого не верить в силу самовнушения?

В детстве я часто играл с пупком, а моя мама сказала мне, что узел на пупке скрепляет мою кожу и если я продолжу играть с ним, то развяжу узел и все развалится. Это сработало, но пугает до сих пор. © NOODLZ92 / reddit

Мама всегда мне говорила, что если начала убирать, то должна именно ты и закончить, иначе замуж не возьмут. Я вот уже замуж вышла, но все равно убираю сама. Лучше ведь перестраховаться.

Меня приучили с детства. Мне говорили, если я не доем, то это плохая примета. Сейчас я, конечно, в это не верю, но привычка доедать осталась. © VDusheNe***u / twitter

Думаю, все знают вот эту фразу: «Не ешь с ножа, иначе злой/-ая будешь». Я-то не особо в этот бред верю, а вот муж наоборот. Иногда, когда прошу его что-то сделать, а он не делает, я специально беру нож, сажусь возле него рядом и начинаю яблочко или апельсинчик резать. Он тогда на лезвие с опаской смотрит и кричит: «Не надо! Понял я, вынесу мусор твой».

Бабушка говорила, что если уйдем за край села, то приедет черная «Волга», украдет нас и сдаст на органы. Не то чтобы я до сих пор в это верю, но черные «Волги» на всякий случай обхожу десятой дорогой.

С детства родители меня приучили соблюдать главное правило: либо делай работу хорошо, либо не берись за нее. Именно поэтому я безработный. © D0CT0EBCKNN / twitter

Мама мне говорила: «Не вылизывай тарелку, а то муж лысый будет». Рассказала как-то недавно поговорку мужу, еще смеялась так, мол, глупости какие. А он на меня так серьезно посмотрел и говорит: «Аня, но ты же до сих пор так делаешь. А у меня волосы выпадают...»

Когда был маленьким, то иногда трусы надевал наизнанку. Мама всегда говорила, что это к скандалу. Сейчас я уже взрослый, семья своя есть, но недавно случай из детства повторился. А я испугался, с женой ссориться не хочу. Поэтому трусы снял и начал по ним топтаться: мама говорила, что это поможет. И тут в комнату заходит моя супруга, смотрит на меня, потом на трусы под моими ногами и такая: «Э-э-э... в следующий раз гладить их не буду», — и вышла из комнаты.

Меня воспитывали мама и отчим-прапорщик. Это был крайне суровый мужик, наказывающий за малейшую провинность. Одной такой было мало-мальское расстояние между буквами в словах при заполнении тетрадей — мои записи строго проверялись им, а листы с ошибками выдирались, и я была вынуждена переписывать все снова. Прошло больше 10 лет, отчима давно нет в живых. Но по-прежнему, даже ведя личный дневник, даже точки в букве «ё» и хвостики от «т», «ш», «й» прописываю, не отрывая ручки от страницы. Сильна дрессура. © Подслушано / vk

Папа мне говорил в детстве, что нужно есть попки от хлеба, чтобы любили девочки. И вот мне 37, я счастливо женат, но до сих пор почему-то ем именно горбушки.

Бабушка в детстве говорила, что ромашка успокаивает нервы. Дома у нас всегда был чай с ромашкой и шоколадные конфеты «Ромашка». Когда я нервничала, то всегда съедала конфетку и верила, что это меня успокоит. Чтоб вы понимали: эта система работает до сих пор. Когда сильно психую, то не успокоительное пью, а бегу в магазин за конфеткой.

Всегда в детстве, когда долго не могла уснуть, мама выглядывала в окно и говорила: «Вон уже волк с мешком по улице ходит». Сейчас у меня уже есть маленький сын, муж, а я до сих пор, когда поздно ложусь, красочно представляю того волка с красным (почему-то) мешком, шагающего на задних лапах по моей улице. © Подслушано / vk

Меня зовут Андрей, мне 28 лет, и я до сих пор несколько раз проверяю входную дверь на ночь, чтобы бабайка не смог ее открыть.

Когда была маленькой, то часто слышала: «Нельзя рыться в карманах мужчины, иначе пить будет». И вот прошло уже лет 15, а я каждый раз со скрипом в сердце проверяю карманы мужа, когда кладу его штаны в стирку.

Никогда не шейте на себе! Слышите? Иначе зашьете себе ум. И даже не пытайтесь переубедить меня в обратном.

Помню, в школе кто-то из одноклассников сказал, что если тебе наступили на ногу, то нужно обязательно наступить в ответ, иначе кто-то из родных умрет. Как же я мучилась в метро! Бежать за человеком по переходу и пытаться незаметно наступить ему на ногу — тот еще квест. По сей день, если в транспорте мне кто-то наступает на обувь, то я пытаюсь незаметно так, легонько, задеть его подошву, просто чтобы заткнуть этот внутренний голос в своей голове.

Я уже даже в другую страну переехала, а до сих пор придерживаюсь правила, что нельзя выносить мусор на ночь. Да я даже не помню, почему нельзя его выносить. Но все равно не выношу, потому что боюсь.