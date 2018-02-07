25 человек показали, что остается за кадром идеальных снимков в соцсетях

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Сколько друзей нужно, чтобы сделать идеальное селфи? И сколько правды в каждом идеальном снимке, который собирает сотни лайков? Чтобы создать необходимую атмосферу, пользователи идут на крайние меры, поэтому особенно интересно заглянуть по ту сторону объектива. Чем мы и предлагаем вам заняться!

AdMe.ru разыскал 25 доказательств того, что за кулисами идеальных селфи всегда творится что-то невероятно веселое.

Наконец-то отдых на пляже

Когда нужный ракурс долго не находился

Идеальное освещение

«Ну давай, нам тоже нужно такое фото, как у всех»

Когда в супермаркете свет почти как в студии

«Так ноги будут казаться длиннее», — говорила она

Когда твоя девушка фотографирует все, а ты — ее

Секрет фото с конфетти раскрыт

Почти без фильтров

Не ждать же дневного освещения?

Нужна всего-то гирлянда и пара часов в фотошопе

Друзья на все готовы

«Мама решила добавить декораций»

Так вот как это выглядит со стороны

Праздничная обстановка

«Для инстаграма у меня есть другая я»

«Это страшнее, чем я думала!»

Красивые фотографии требуют жертв

В реальности такая одежда устрашает

Когда твоя девушка просит круто ее сфотографировать

Когда работа фотографа почти занятие по фитнесу

Когда ведешь свой книжный блог

Кто не рискует, тот не получает лайков

Краткий курс, как сделать фото, чтобы было видно и еду, и руки

Когда друзья и фотошоп могут создать вау-эффект

Конечно, нам недостаточно только этих фото, чтобы раскрыть всю подноготную селфи-мира. Поэтому смелее прикрепляйте свои снимки, которые показывают, что не все фотографии в соцсетях так идеальны, как кажется на первый взгляд!