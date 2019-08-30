25+ человек поделились своими рабочими проблемами, которые до боли знакомы каждому

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Коллеги, которые крадут ваши степлеры и другие канцтовары, безусловно, заслуживают наказания. И когда кажется, что ничего более раздражающего уже быть не может, вы тут же получаете испорченный телефонный шнур, надкусанные пончики или начальника, который буквально платит вам копейки. Кажется, что коллеги изо всех сил стараются вызвать у вас истерику... или просто научить вас веселиться.

Редакция AdMe.ru в восторге от того, насколько остроумными могут быть офисные работники, и, если честно, уже взяла себе на заметку несколько шуток из их арсенала. Если вы работаете с лучшим другом или, наоборот, с заклятым врагом, эта статья может послужить источником вдохновения и для вас.

1. «Пришлось сегодня воспользоваться рабочим местом коллеги. Вот так выглядит его телефонный провод»

2. «Итак, я отксерокопировал свое лицо и повесил изображение на окошко двери в мой кабинет...»

3. «Выиграл спор с начальником почти год назад. Сегодня на работе он наконец вернул мне долг... мелочью»

4. Лучшие первоапрельские розыгрыши определенно принадлежат коллегам

5. «Наш сотрудник любит собак. Что ж, как скажешь»

6. «Коллега моего друга надкусил все пончики в коробке»

7. «Подменяю сегодня работника в другом офисе, не уверен, что смогу работать в таких условиях»

8. «Мой сотрудник решил, что хочет конторку»

«Мой сотрудник устал от своей конторки»

«Мой сотрудник решил, что столы — это тупо»

9. Палеонтологическое отделение в Хеллоуин

10. «У нас сотрудники заставляют надевать „коробку позора“, когда кто-то глупо шутит или задает дурацкие вопросы»

11. «Коллега ушел в отпуск, так что мы обновили его компьютер»

12. Работник устал от того, что люди постоянно спрашивают его, где Эд

«Знаю ли я, где Эд? (блок-схема). Эд сидит там? — Да. — Вот же он! Эд сидит там? — Нет. — Я не знаю».

13. «Я работаю в глазной больнице. У одного из наших сотрудников на рабочем месте есть это»

«Месяц назад мне сделали лазерную коррекцию зрения, но я до сих пор не могу стрелять лазерными лучами из глаз. Я что-то не так делаю или можно обратиться за компенсацией?»

14. «Моя коллега пришла на Хеллоуин в образе меня»

15. «Мой сотрудник — сторонник теории плоской Земли, и вот что ему подарили в последний день работы»

«Удачи, где бы ты ни оказался! Эрик».

16. «Это последний день работы нашего коллеги, поэтому мы сделали подушку для офиса, которая напоминала бы нам о нем. Он не очень-то рад»

17. «Сегодня одна коллега принесла домашний „чизкейк“ в офис»

18. «Офисные работники думают, что они такие смешные»

«Оборудование для определения землетрясения».

19. «Меня не было в офисе 2 недели, и вот что я обнаружил, когда вернулся. Спасибо, коллеги»

20. «Сотрудник в отпуске. А это тем временем его стол»

21. «Моя коллега не знает, как работает моющее средство. Чтобы замочить посуду, она сначала заливает в нее воду, а затем просто капает туда средство»

22. Когда твой начальник знает, как тонко намекнуть на твои результаты

«Земля. Луна. Сегодняшняя продуктивность Пола».

23. Сотрудник vs. Клейкая лента

24. «Я слишком низкая для того, чтобы смотреть через перегородки, так что я вырезала и прикрепила к палке свое лицо и использую его, когда хочу пообщаться с соседями»

25. «Если вы когда-либо чувствовали себя идиотом, то знайте, что на этой планете живут два менеджера, которым дали задание купить диван в офис, и они заказали его в кукольном магазине»

26. «Кладу четвертак каждый раз, когда злюсь на работе. Начал так делать 2 часа назад»

А ваши коллеги когда-нибудь делали нечто раздражающее или забавное? Нам нужно больше таких историй в комментариях!