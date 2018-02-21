25 человек поделились своими неожиданными находками, которые встречаются один раз на миллион

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Ключи, телефон, ручка, очки, наушники, губная помада и карта памяти — вот список предметов, которые, согласно исследованиям, люди теряют чаще всего. Но далеко не все потери так тривиальны, и доказательство тому — удивительные находки, которыми делятся пользователи в сети. За каждой из них — целая история, о которой нам остается только догадываться. Убедитесь сами: не каждый такой сюрприз можно объяснить с первого раза.

AdMe.ru собрал для вас 25 фотографий от пользователей интернета, которые рассказали о своих самых необычных находках. При виде некоторых снимков становится даже завидно. А в конце вас ждет бонус о том, что удивить может не только сама находка, но и ее предвкушение.

Охотники в горах Норвегии обнаружили меч викингов, которому по меньшей мере 1 100 лет!

«Наш дом сгорел в декабре. Разгребая пепелище, мама нашла свое обручальное кольцо»

После мытья в посудомоечной машине ручка толкушки испортилась, а под ней обнаружилась другая

Настоящий пример тяги к жизни — растение внутри уличного фонаря

«Нашел в своих запасах леденец. Муравьи съели его и оставили только упаковку»

«Нашел жемчужину в банке с копчеными устрицами»

«Нашел 2 окаменелые улитки размером с бейсбольный мяч, когда работал на экскаваторе»

«„Как было бы круто найти сейф во время ремонта“, — подумал я. И обнаружил сейф»

«Нашел это фото на парковке 20 лет назад, и оно все это время висело у меня на холодильнике. Я не знаю этих людей, но они мне как семья»

«В саду у родителей обнаружил тюльпан, у которого листок наполовину состоит из лепестка»

«Нашел у дочери коробку с ножом, деньгами и пушкой. Стоит переживать?»

«Такая картошка выросла на нашем огороде!»

«Увидел сегодня электрическую розетку старого типа»

«Нашел в шкафчике в раздевалке тренажерного зала пиво»

«Сюрприз! Ты нашел счастливый шкафчик».

«Предыдущий арендатор забыл в квартире настоящий геймерский клад»

«Мне кажется, я нашел в ирландском лесу настоящую башню принцессы из сказок»

«Подруга нигде не могла найти собаку, пока не позвонил сосед»

«Делал ремонт, сломал стену и нашел за ней такую роспись»

«В моей порции была по-настоящему длинная картошка фри»

«Выловил эту фотографию в океане, когда плавал с маской»

«Обнаружил на чердаке у бабушки старый калькулятор»

«Нашел этого парня в мешке на огороде. Он вырос в прекрасного бельчонка»

«Нашел 3 клевера с 4 листочками. Купил ленту, чтобы сохранить их, а покупка составила $ 7,77!»

«Мой отец-рыбак выловил с помощью сетей в озере Аттерзее в Австрии собственный кошелек, который он уронил в него 20 лет назад!»

«Во время прогулки на Гавайях нашел этот стеклянный шар, который стал домом для морских обитателей»

Бонус: «Я пока не нашел, что они сломали»

Какая находка кажется вам самой крутой? А случалось ли вам находить что-то, потрясающее воображение? Поделитесь с нами фотографиями в комментариях.