25+ фобий, которые покажутся странными на первый взгляд, но наверняка знакомы многим
Этот мир полон удивительных вещей, ситуаций и событий. Одни людей радуют, другие огорчают, третьи смешат, а некоторые пугают. Если бы все наши чувства подчинялись здравому смыслу, возможно, многим стало бы чуточку проще. Но иногда эмоции берут верх и самые простые предметы вызывают панический страх.
Пользователи сети поделились с AdMe.ru своими самыми необычными фобиями, чтобы читатели, обнаруживая подобные страхи у себя, знали, что они не одиноки в этом.
- У меня странная фобия — цветы и другие растения. Если я их касаюсь — сразу отдергиваю руку. И я не знаю почему. © ras_von / twitter
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Я боюсь лестниц. В детстве мне снились недокошмары, где я шел по лестницам все выше и выше, не доходя до конца, или они вдруг переворачивались или ломались, или у меня начинала кружиться голова, а на них не было перил. © TeaWithCu / twitter
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Приготовила нам бабушка брокколи с огорода. Я их не ем принципиально. А вот муж очень любит. Сидит жует, и тут его лицо меняется. Он смотрит в тарелку и выдает: «5 вареных гусениц», — и давай плеваться. Плюс одна фобия в мою копилку. © XenaHaram / pikabu
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Глубина. Мне кажется, что как только я заплыву немного дальше и посмотрю в воду, чтобы проверить, есть ли дно, то кто-то схватит меня за ногу. © timeToAlive / twitter
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Теперь я на собственном опыте знаю, как появляются фобии. Живу на 5-м этаже, никогда не закрываю жалюзи. И вот в один прекрасный вечер захожу к себе в комнату и замираю у выключателя, так как вижу крупный силуэт в окне напротив. Логика шептала, что это всего лишь куча старых вещей, но я не верю логике.
Поэтому я не включала свет еще пару дней, пока не купила бинокль. Оказалось, это просто коробки. Заработала новую фобию. © Alaya / pikabu
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Я вот трипофоб, могу словить истерику от одного только вида отверстий или пузырей. Еще высоты и индюков очень боюсь. © ol_fa_sol / twitter
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Однажды племянники затащили меня в парк аттракционов. Я боюсь дико высоты в открытом пространстве, да и в целом такие развлечения не по мне. Пошел просто за компанию прогуляться. И тут мне предлагают прокатиться «на карусели». А это огромный столб, который вертит тебя на цепочках то вверх, то вниз. Голова закружилась, началась паника, тут мы зависли на самом пике, и... я просто отключился. Через минуту пришел в себя, увидел, что мы крутимся еще быстрее, и напрочь потерял сознание. Очнулся уже на земле. © SantaRabanoLoco / pikabu
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Я боюсь картинок с морскими глубинами. Я не могу к ним прикасаться, сразу ловлю страшную панику. Ни у кого еще не встречала такой же фобии. © mulanblua / twitter
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Мой близкий человек боится пуговиц и мелких предметов, а я ничего такого не боюсь. © serjeantlol / twitter
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Боюсь фарфоровых кукол, глубины и ехать на машине вдоль обрывов. От всего этого кровь в жилах стынет. © lerika_in_air / twitter
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Я арахнофоб. От вида больших, жирных пауков могла впасть в истерику. Сейчас стараюсь контролировать это, заходя в помещения с мыслью: «Возможно, ты встретишь паука». Помогает немного, но это лучше, чем ничего. © SoulOrangebebe / twitter
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У меня есть какая-то странная фобия: я панически боюсь втыкать оба наушника в уши тогда, когда я НЕ одна дома. Все время создается ощущение, что с моими родными что-то случится, они позовут меня на помощь, а я буду слушать музыку и не услышу их криков о помощи. © Indulgencia2 / twitter
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Я боюсь темноты и голубей. © badunicornsocks / twitter
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В детстве у меня была странная фобия: я боялся засыпать. Мне казалось, что когда я проснусь, то буду уже не тем человеком. © Podslyshano / twitter
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Кажется, у меня есть редкая фобия: я боюсь телефонных звонков малознакомых или незнакомых людей. Хочешь донести информацию — напиши сообщение, не вгоняй меня в панику. © Chimeric_all / twitter
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Боюсь пенопласта. В далеком детстве, не знаю, где они его нашли, но все пацаны с нашего двора набрали кусков пенопласта и терли, терли его об асфальт, делая кораблики. Меня дико корежило от этих звуков. По сей день не могу прикасаться и смотреть на любые действия с пенопластом. Пока писал, несколько раз покрылся мурашками. © Onlunt / pikabu
- Недавно поняла, что у меня необычная фобия: боязнь окон ночью. Суть: страшно заглядывать в окна заброшек, страшно смотреть в окна с улицы или изнутри наружу ночью. Боюсь увидеть что-то пугающее, сама не знаю что. ©motherschaos / twitter
- Все началось с поверхностного изучения космоса. Читал статьи, смотрел видео, изучал общие сведения о тех или иных явлениях и так далее. В общем, люблю космос и все, что с ним связано, как многие находящиеся здесь. В итоге затеял покупку телескопа (хотел смотреть на планеты, звезды и прочее). Радость была недолгой. Привез домой, кое-как настроил, поставил окуляр и настроился смотреть на луну. Собственно, дальше сама фобия. В следующую минуту я понял, что ОЧЕНЬ боюсь смотреть в окуляр. То есть я спокойно могу часами смотреть в бесконечное ночное небо, любоваться звездами и луной, но начинаю испытывать огромную панику, приближая глаз к окуляру. Я не понимаю, что меня конкретно беспокоит, но кажется, что кто-то вот-вот испугает меня либо внезапно появится. Хотя, скорее всего, пугает само наблюдение за чем-то далеким или глубоким. © ERaum / pikabu
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У меня непонятная фобия: всегда стесняюсь включать музыку громко в наушниках — вдруг окружающим не нравится моя музыка. ©domanep / twitter
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Всю свою жизнь я думала, что со мной что-то не так, ибо моя фобия очень странная. Я боюсь ваты. Как только я вижу вату или свитер, из которого торчат эти пушистые волокна, появляется обильное слюноотделение и все тело покрывается неприятными мурашками.
К тому же в такие моменты я представляю, что кто-то (или же я) возьмет и оближет вату/предмет и тогда я упаду в обморок и умру.
Кстати, только к 21 году я узнала, что я не одна такая и есть люди с похожей боязнью, только к вафельным полотенцам. © DayanaSobaka / pikabu
А ведь есть те, кто обожает и пауков, и глубину, и экстрим во всех его проявлениях. Было бы здорово, если бы все люди научились видеть только интересное и забавное даже в таких пугающих на первый взгляд вещах. Тогда и все страхи исчезли бы. А с какими странными фобиями сталкивались вы?