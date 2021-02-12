25+ фобий, которые покажутся странными на первый взгляд, но наверняка знакомы многим

Однажды племянники затащили меня в парк аттракционов. Я боюсь дико высоты в открытом пространстве, да и в целом такие развлечения не по мне. Пошел просто за компанию прогуляться. И тут мне предлагают прокатиться «на карусели». А это огромный столб, который вертит тебя на цепочках то вверх, то вниз. Голова закружилась, началась паника, тут мы зависли на самом пике, и... я просто отключился. Через минуту пришел в себя, увидел, что мы крутимся еще быстрее, и напрочь потерял сознание. Очнулся уже на земле. © SantaRabanoLoco / pikabu