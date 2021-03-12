25+ человек, которые наткнулись на нечто экстраординарное и показали всему интернету

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Мир порой подкидывает нам такие любопытные вещи, что прямо диву даешься. Так, одному из пользователей интернета на глаза попалась группа черепах, взгромоздившихся друг на друга. Другой везунчик увидел на скале мох, напоминающий картину Ван Гога. А третий герой этой статьи нашел корягу, которая очень напоминает голову гуся.

Мы в AdMe.ru уверены, что после просмотра этих фотографий вы точно подумаете, как же много мы еще не видели на этом свете.

«Во время отпуска в Австралии мне повезло увидеть это»

«Во время прогулки наткнулся на эти изогнутые деревья (Южный Уэльс)»

Эта коряга напоминает гуся

«Наткнулся на парковую скамейку для одного человека»

У этого красного яблока и мякоть красная

«Кстати, сорт называется Redlove, выведен в Швейцарии. На вкус терпкое».

А вот помидор с черной кожурой

«На западном побережье Швеции на скале я нашел узор из водорослей и лишайников, который подозрительно похож на „Звездную ночь“ Ван Гога»

Это люстра из цветов

Эвакуатор сломался во время перевозки автомобиля, и ему потребовался второй эвакуатор (Рейкьявик, Исландия)

«Это вход в мебельный магазин, который сегодня посетили мой отец с мачехой»

«Этот экзоскелет богомола я нашел на боку моей машины»

«Это мой мандарин и его „ребенок“»

Паб аэропорта Манчестера обставлен деталями самолета

Этот открытый туалет в Китае одновременно является и кактусовым садом

У этого ресторана странное время работы

«В супермаркете увидел крошечные бананы»

Скатерть оставила пыльный отпечаток на столе в заброшенном доме

Эта электрическая коробка окрашена так, чтобы сливаться с кустами

Это сборище морских ежей (Лос-Кабос, Мексика)

Этот огурец похож на утку

«На улице увидели кустарник в форме грузовика»

«Я остановился в отеле, в которой бильярдная находится за потайной дверью»

У этой надувной коровы есть пятно в форме Италии

«Посреди пустыни наткнулся на кусок асфальтовой дороги»

Похоже, собачья моча предотвращает рост мха

Осень еще не перешла дорогу

Это маленькое одинокое облачко