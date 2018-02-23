25 человек, которые могут констатировать, что «шалость удалась»

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мир без юмора потерял бы львиную долю красочности. Авторы шалостей и подколов всегда с треском рвут установленные рамки, но зато именно они умеют вызвать улыбку и заставить восхищаться своей изобретательностью.

AdMe.ru подобрал для вас 25 примеров шалостей от гениев приколов и шуточек. И, несмотря на то что не все они добродушные, они поднимают настроение на ура!

«Моя сестра и ее парень любят копировать сцены из телепередач»

«Что ты?» «Идиотский сэндвич».

«Долго думал, какую цитату выбрать для своего выпускного альбома»

«Не пиши ничего глупого в своем выпускном альбоме. Мама»

«Сосед сверху решил попылесосить полы, когда я спал. Поэтому в 3 часа ночи я вспомнил, что моим потолкам не помешает уборка»

«А я всего лишь просила меня сфотографировать»

Когда какой-то волшебник решил пошутить над маглами

«Чтобы попасть на автобус в Хогвартс, пожалуйста, бегите прямо в этот знак».

Хорошо, когда в твоей семье у всех есть чувство юмора

«Р. С. Маскотт (родился в 2011 г.) „Незаконченный дом“ (2017 г.) Маркер по краске для покрытия стен. Неожиданный подарок родителям 13 ноября».

Один из учеников весь урок вычерчивал портрет учителя на калькуляторе

«Жена купила это, чтобы декорировать кухню. Там было слово „Еда“»

«Eat» — еда, «Fat» — жир.

«Моя мама отправила совсем не ту фотографию для приглашений на выпускной»

«Одна из картин моего дяди. Кажется, он любит вводить зрителя в ступор»

«Ты не ты, когда голоден»

«Пошла на вечеринку, где нужно было сделать презентацию про свое увлечение. Я сделала по игре вселенной Sonic и выиграла»

«Исследование моральных ориентиров и костяшек пальцев в игре Shadow the Hedgehog».

«Победитель войны розыгрышей в нашем строительном офисе»

«Пока мой друг был в разъездах — выпал снег. Я решил слегка подшутить и забаррикадировал его авто»

«Напечатала все свои тезисы на шарфе»

«Идет поиск Черепашек Ниндзя».

«Сделала своему песику шкафчик для его личных галстуков»

«Просто решила проверить, влезу ли я в коробку»

«Парень разрешил мне делать с его кредиткой все что угодно. Он был в шоке, когда увидел СМС о заказе этого»

«Решил подшутить над коллегами и забить их офис пенопластом»

«Мой рабочий колпак»

«Моя девушка похозяйничала, пока я был на работе»

Акционное предложение!

«Купи любые 2 тако. За это ничего не будет. Просто купи 2 тако, пожалуйста».

«Мой кот перепутал лоток с пианино. Помыл все клавиши в посудомоечной машине»

«В моем сердце найдется место для всего. Поэтому валентинка для моей девушки выглядела так»

«Ты / пирожное / пицца / бекон».

«Положил шоколадку так, чтобы она была похожа на разделитель товаров»

А вы когда-нибудь были организатором шалостей? Или, может, вам приходилось быть свидетелем впечатляющих шуток и приколов? Расскажите нам об этом.