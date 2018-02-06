25 человек, которым крупно повезло, и они не смогли держать это в тайне
Удача может принимать самые неожиданные формы. Например, Вирджиния Файк (Virginia Fike) дважды сорвала миллионный джекпот в лотерею в один и тот же день. Везение порой спасает кому-то жизнь, преподносит невероятные сюрпризы или просто поднимает настроение. Такими случаями хочется немедленно поделиться со всем миром — как и поступили герои нашей подборки.
AdMe.ru собрал для вас 25 коротких историй счастливчиков, к которым фортуна была невероятно благосклонна.
Гвоздь прошел между пальцев
Птица скрыла номер машины нарушителя на полицейской камере
Во время ремонта нашли у себя в полу сейф
Мороженого много не бывает: в одной упаковке оказалось сразу два стаканчика
Два билета с номером-перевертышем в один и тот же день в разных автобусах
Когда ты везучий настолько, что даже неудачный бросок попадает в цель
Акула укусила девушку и решила, что она невкусная
Еще бы чуть-чуть...
Ваша щедрость не знает границ
Единственный случай, когда радуешься, что сел на днище
Четырехлистный клевер? Ха!
Вот что происходит, когда рядом паркуются два везунчика
Когда нашел клад в комоде на распродаже
Настоящая сладкая парочка, а не этот ваш Twix
Пришел на экзамен, а там...
Получил шанс выиграть $ 50 тыс.
Мне полторы мороженки, пожалуйста!
Удачно забронировал место в самолете
Вот это я понимаю — луковое колечко!
Чей-то ангел-хранитель заслужил премию
Эта крошка впервые узнала, что такое джекпот
Машина пробила ограждение и перелетела на другую сторону дренажной канавы, перевернувшись в воздухе
Увидел запуск ракеты из окна самолета
Босс хотел порадовать работников в пятницу, но все сбежали с работы пораньше, кроме одного очень счастливого сотрудника
Максимум авокадо
А на вашу долю когда-нибудь выпадала невероятная удача? Или, может, кому-то из ваших знакомых несказанно везло?
Фото на превью PrimalNumber / reddit, sarmik / imgur