25 человек, которым крупно повезло, и они не смогли держать это в тайне

Удача может принимать самые неожиданные формы. Например, Вирджиния Файк (Virginia Fike) дважды сорвала миллионный джекпот в лотерею в один и тот же день. Везение порой спасает кому-то жизнь, преподносит невероятные сюрпризы или просто поднимает настроение. Такими случаями хочется немедленно поделиться со всем миром — как и поступили герои нашей подборки.

AdMe.ru собрал для вас 25 коротких историй счастливчиков, к которым фортуна была невероятно благосклонна.

Гвоздь прошел между пальцев

Птица скрыла номер машины нарушителя на полицейской камере

Во время ремонта нашли у себя в полу сейф

Мороженого много не бывает: в одной упаковке оказалось сразу два стаканчика

Два билета с номером-перевертышем в один и тот же день в разных автобусах

Когда ты везучий настолько, что даже неудачный бросок попадает в цель

Акула укусила девушку и решила, что она невкусная

Еще бы чуть-чуть...

Ваша щедрость не знает границ

Единственный случай, когда радуешься, что сел на днище

Четырехлистный клевер? Ха!

Вот что происходит, когда рядом паркуются два везунчика

Когда нашел клад в комоде на распродаже

Настоящая сладкая парочка, а не этот ваш Twix

Пришел на экзамен, а там...

Получил шанс выиграть $ 50 тыс.

Мне полторы мороженки, пожалуйста!

Удачно забронировал место в самолете

Вот это я понимаю — луковое колечко!

Чей-то ангел-хранитель заслужил премию

Эта крошка впервые узнала, что такое джекпот

Машина пробила ограждение и перелетела на другую сторону дренажной канавы, перевернувшись в воздухе

Увидел запуск ракеты из окна самолета

Босс хотел порадовать работников в пятницу, но все сбежали с работы пораньше, кроме одного очень счастливого сотрудника

Максимум авокадо

А на вашу долю когда-нибудь выпадала невероятная удача? Или, может, кому-то из ваших знакомых несказанно везло?

Фото на превью PrimalNumber / reddit, sarmik / imgur

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11 Комментарии
  • 6 февраля 2018
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