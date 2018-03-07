25 человек, на чьей улице тоже будет праздник, но не сегодня

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У всех бывают неудачные моменты в жизни. Но, если относиться к ним правильно, они не испортят вам настроение, а может быть, даже повеселят вас.

AdMe.ru собрал фото людей, у который был день ужасного невезения. Смотрите и не повторяйте это дома.

Что-то здесь определенно пошло не так, но было уже поздно останавливаться

Этот поход в зоопарк ей запомнится надолго

И что теперь?

«Больше никогда не буду пользоваться щипцами для завивки ресниц»

Лучше бы он упал на асфальт

«Я случайно запекла свой телефон в пироге»

«И только в полдень заметил, что что-то не так»

Прогрели машину

«Мама заказала торт. Просила с фигуркой блондинки (blond) наверху, но автозамена исправила на „слепая“ (blind), и вот что мы получили»

«И что я должен с этим делать?»

Ну что ж, по крайней мере, в ней есть колбаса

«У кого-нибудь еще такое бывало?»

«Я просто хотел сделать себе завтрак»

Да, мы тоже не знаем, зачем она туда забралась

Надеемся, следующая оставновка будет скоро

Вот что значит доставка «от двери до двери»

А как вы проводите вечера дома?

Кажется, ее не очень любят животные

У владельца машины будет внеплановая поездка на автомойку

Вот что значит получить максимальную дозу экстрима

Кому-то попался не очень внимательный официант

«Я сказала, никакого лука».

Машина из «Гарри Поттера» — теперь в реальности

Кто-то впервые за долгое время поехал в отпуск

По крайней мере, честно признался

«— Кто взял мой канцелярский нож? — Это был я».

«Никогда не используйте бомбочки для ванн с красителями! Я была в ванне 15 минут, и даже спустя 13 попыток отмыться остаюсь синего оттенка»

А у вас бывали случаи одновременно и неудачные, и смешные?