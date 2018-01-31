25 человек, которым жизнь преподнесла обескураживающие сюрпризы

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Бывало такое, что вы находили на чердаке удивительные вещи из прошлого столетия или покупали товары, внутри которых было не совсем то, чего вы ожидали? Мелкие, но впечатляющие сюрпризы, кажется, подстерегают нас на каждом шагу.

AdMe.ru подобрал для вас 25 примеров находок, удивительных товаров и курьезных случаев, в которые на первый взгляд сложно поверить.

«Покупал коробку с карандашами 64 цветов. Мне достался чисто оранжевый набор»

«Хотел сделать фото в аэропорту. Так мой фотоаппарат заснял улетающий самолет»

«Моя жена зашла в одну из комнат дома, который продала пожилая пара (им по 80 лет), и нашла там это»

Кто-то построил лестницу прямо на стене

«Унаследовал от бабушки глобус Луны! Темная сторона тогда еще даже не была исследована, а глобус уже был»

«Мне попалась ну очень длинная виноградинка»

«Сегодня впервые увидел черепашку-альбиноса»

«Мой друг посмотрел в микроскоп как раз тогда, когда водяная блоха рожала 6 детенышей»

«Увидел сегодня поручень для одной ступеньки»

«Увидел в лесу старые бутсы, которые полностью покрылись мхом»

Солнце светило под таким углом, что убрало курсив с тени, которую отбрасывает надпись

«Хотел сфотографировать салют. Случайно поймал момент, когда огоньки выстроились в идеальную дугу, перед тем как превратиться в фейерверки»

«Изюминки, которые я оставила в раковине, попытались снова стать виноградом»

«Увидел эту надпись на дне коробки с хлопьями»

Лестница в отеле, которая ведет в... никуда

«Письмо о том, что я принята в колледж, пришло вместе с конфетти»

«Нашел этот стебелек, идеально покрывшийся льдом»

Чтобы не осталось обмылка, мыло сразу сделали без серединки

«Впервые мне доставили пиццу в круглой коробке»

«Увидела в магазине яблоко, которое наполовину желтое и наполовину красное»

«Случайно забыл эту бутылку воды на улице в мороз. И вот что вышло»

«Вставка в разъеме моего ноутбука оказалась очень полезной»

«Обнаружил, что моя рождественская елка продолжает расти»

«Попалась плитка, на которой напечатали размытый рисунок»

Действительно шот!

А какие сюрпризы попадались вам во время покупок или просто в жизни? Делитесь интересными историями или расскажите о случаях, которые происходили с вашими близкими.