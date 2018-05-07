25 человек, которым категорически запрещено пить алкоголь

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Даже на самой домашней вечеринке с самыми преданными друзьями важно соблюдать ту тонкую грань между «я все еще соображаю» и «перебор». Иначе есть риск не только заполучить смешную историю с собой в главной роли и даже новое прозвище, но и фотографии, которые со скоростью звука могут распространиться по интернету. Вот о таких развеселых снимках, после которых становится смешно и стыдно, и пойдет речь в нашей статье.

AdMe.ru собрал для вас 25 фотографий, которые доказывают, что с алкоголем всегда надо быть настороже. А в конце вас ждет бонус о том, что иногда наутро после праздника случаются и приятные сюрпризы.

«Для тех, кого интересует, насколько пьян был мой парень вчера»

«Остин: „Где ты?“»

«Жена поздно возвращается с работы, поэтому я выпиваю и убираю дом. Алкоголь сохраняет мой брак!»

«Попугай наелся забродивших яблок, врезался в мое окно и украл камешек. Сейчас он трезвеет»

«Я много выпил, сломал несколько вещей в доме, но зато утром обнаружил на телефоне классную фотку»

«Я должен был починить холодильник, выпил для храбрости. В итоге ничего не получилось»

«Алкоголь подсказал мне, что с помощью стиральной машины мы с котом можем сделать классную фотку, будто мы астронавты»

«Моя сестра сделала пару пьяных покупок»

«Шерифу приходится буксировать мое тело на берег...»

«Алкоголь + технологии: мои друзья напились, отсканировали себя и распечатали на 3D-принтере»

«Это лучшее фото, которое я только находил в телефоне после праздника наутро»

«Сосед сделал подставки для напитков из фотографий, на которых он пьяный»

«Сосед вчера пришел пьяным. Утром увидел на кухне вот это. Мне стоит съехать?»

«Мой жених обнимается с мусорным ведром... Сегодня у нас свадьба»

«Как-то в нетрезвом состоянии добавил это в список желаний на Рождество, а мама взяла и купила»

«Я сделал форт для своей кошки»

«Проснулся с похмелья, и первым, что я увидел, была моя собака. Этот хороший мальчик хотел быть со мной в любом состоянии»

«Что же произошло прошлой ночью?»

Когда был пьян и не смог найти ключи

«Сосед по комнате вернулся пьяным в компании этого человека. Мы оба не знаем его, но он храпит как медведь»

«Этот чувак с голым торсом пьет пиво. Мы в библиотеке»

«Мой друг уверен, что он бог танцпола»

«Мой приятель слева уснул на холостяцкой вечеринке, я решил художественно прилечь рядом»

Этот парень застрял в детском кресле в ресторане быстрого питания

«Мой друг вчера так классно отдыхал, что я нашел его спящим в такой позе»

«Мой друг на пьяную голову заказал 336 банок супа-пюре из сельдерея»

Бонус. Однако не всегда последний глоток может быть лишним. Парню посчастливилось познакомиться с живым оленем наутро после встречи Нового года

А какие казусы под градусом случались с вами и вашими друзьями?