25 примеров, когда день не задался как-то по-особенному

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В жизни каждого из нас бывают не очень удачные дни. И иногда достаточно лишь мелочи, чтобы все пошло не так, как планировалось. Но зато это всегда можно вспомнить с улыбкой.

AdMe.ru подобрал для вас 25 случаев, когда все сложилось не самым удачным образом, но в результате вышло смешно.

Когда ты злодей, которого все боятся, а тебя заставляют ходить на утренники

Каждый год, когда в Нидерландах осушают каналы

«Я всего лишь хотел стакан воды...»

«Обновление Windows 32 %».

Вряд ли у этого места много посетителей

Кому-то очень не повезло

«Мое печенье с предсказаниями»

«В некоторых печеньках с предсказаниями нет предсказаний».

Найдено в отеле

«Если вы это читаете, значит, они не поменяли простыни!»

«На работе сломалась машина по фасовке яиц»

Похоже, курьер не захотел это читать

«Курьер, мы дома. Просто громко постучите».

Когда жидкость для мытья посуды и жидкое мыло — не одно и то же

Значит, хороший парфюм!

«Я не поместился в уборной в Тайване»

«Думаю, теперь мы никогда не сможем припарковаться»

Кто-то оставил свою машину под протекающей трубой

«Потерял ребенка из виду на 2 минуты»

«Это фото стоит у бабушки дома. Интересно, она действительно не замечает наши руки?»

Начальник тонко намекает

«Дуг, это тот знак, который я просил тебя поменять».

Как выбирать места для путешествий?

«Что привело вас во Флориду? Я кинула дротик в карту, чтобы выбрать, куда поехать, и тот попал в мусорное ведро».

Ночью это уже не будет казаться очень веселым зрелищем

«Пожалуй, в школу сегодня не пойду»

Когда решил похвастаться огромным бутербродом

«Думаю, кенгуру просто нужно больше практики»

«Не время для моих часов»

Это рисунок на задней двери

«Мой папа и социальные сети...»

«- Расскажи нам про свой день, папа. — Я люблю тебя, папочка! — Спасибо за все, что ты делаешь для нас».

А у вас бывали неудачные дни, которые теперь вспоминаются с улыбкой?