25 человек, которые сыты по горло этой вашей взрослой жизнью

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Многие дети хотят побыстрее стать взрослыми, самостоятельными, однако по прошествии лет они понимают, что это совсем не то, о чем мечтали. Каждый взрослый человек немного ребенок, а некоторые не немного, и этому прекрасные доказательства от пользователей интернета.

AdMe.ru представляет веселую подборку из 25 фотографий для тех, кто хотя бы раз хотел все бросить к черту и купить билет в детство.

Взрослые «Утиные истории»: к черту эту работу, пойду смотреть мультики!

«Видел мужчину на железнодорожной станции, он выдувал мыльные пузыри, а потом подошел ко мне и сказал: „А почему бы и нет?“»

«Именно потому, что моя жена взрослая, она сейчас читает „Гарри Поттера“ и ест конфеты»

«Теперь я сама могу принимать решения, потому отправилась отмечать 21-й день рождения в Покемон-центр в Токио»

«Потратил сегодня на домашней распродаже $ 25 вот на это, и я не обязан ничего никому объяснять!»

«Жена испекла торт на мое 30-летие»

«На правах взрослой наполнила ванну разноцветными гелевыми шариками, ни о чем не жалею»

«У меня теперь свой офис, и я могу украсить его как хочу!»

«Мы с женой обожаем радужные вещи, поэтому сделали в нашем доме разноцветную лестницу! Взрослые? Не, не слышал!»

К чему семейные разборки, если любые вопросы можно решить с помощью пистолетиков!

Если и быть взрослым, то только на таких условиях

«Это мои новые простыни. Я взрослая женщина»

— Нам надо купить новые шторку и коврик в ванную. — Ни слова больше!

Главное — никогда не терять детской жажды экспериментов. Этот чувак засунул палец в дырку в стене и застрял

«Я все еще иногда намазываю руку клеем, как в детстве, а потом обдираю. Кто еще так делает?»

«В этом доме живет молодая пара. Это их снеговик»

«Как взрослый ответственно заявляю, что использовать мой ледогенератор для хранения конфет было лучшим моим решением!»

«Мы выросли, и теперь нам решать, что значит быть взрослым!»

«Наконец могу позволить себе все, что мне понравилось в 1989 году»

«Я взрослый человек, сегодня узнал о существовании цветных гранул для ванны. Больше никаких скучных купаний»

«Я проснулся и осознал: у меня есть деньги и нет детей. Так чего же я жду!»

«В детстве хотела походить на Мэри Поппинс, наконец-то могу это сделать»

«Кто это сказал, что я уже не в том возрасте, чтобы делать шалаш?!»

«Я взрослый мужик, поэтому если я решил приготовить бекон и жареные яйца для моих человечков-тостов, то так тому и быть»

«Коллега похвалила мою кружку и предположила, что ее разрисовал для меня кто-то из племянников. Я посмотрела ей в глаза и ответила: „Это сделал мой муж“»

А какие детские привычки вы принесли во взрослую жизнь?