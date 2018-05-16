25 человек, чья сообразительность граничит с безумием

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Народная смекала — самый настоящий кладезь практичных идей по решению насущных проблем. И хотя им довольно часто присуща доля абсурда, именно про такие изобретения чаще всего говорят: «Если это выглядит глупо, но работает, то это не глупо».

AdMe.ru подготовил свежую подборку лайфхаков от людей, которые в любой ситуации умеют мыслить нестандартно. А в конце статьи бонус, который подскажет, как все-таки уговорить кота принять ненавистное лекарство.

«Обнаружила, что руки фигурок лего — просто идеальный крепеж для провода зарядки»

Как правильно показывать размер телевизора в объявлении о продаже

«Жена брата невысокая и легкая, лифт с нею не ехал. Пришлось выкручиваться»

Брызговики от смекалистых австралийских водителей

Хак для безумцев: как из старой куклы сделать бокал для вина

Как не испачкать банку, переливая краску

Когда не доверяешь никому, даже сигнализации

Как незаметно пронести пиццу на вручение дипломов

Что бы это ни было, у засоров не осталось ни единого шанса

Ложка-вилка для самых отчаянных

«Вот так моя жена намекает, что мне пора на диету»

Когда нет денег, но безрассудство и отвага в изобилии

Когда очень нужно собрать всю коллекцию

А вы все еще сушите кроссовки под батареей?

Подняться дрожжевому тесту поможет теплый ноутбук

Стильный, модный, молодежный тюнинг

Лайфхак для пожилых людей

Папа может все что угодно

Когда в душе ты и бармен, и инженер

Когда мечтаешь о байке, но под рукой только старый велосипед и газонокосилка

Кто сказал, что так нельзя?

Лыжная маска просто незаменима при нарезке лука

Бюджетный способ прокачать авто

«Моя пьяная инновация»

Бонус: комикс 1962 года с подсказкой, как заставить наконец кота съесть лекарство

А вы применяете подобные нестандартные приемы? Поделитесь с нами самыми абсурдными или самыми полезными лайфхаками, с которыми вам приходилось сталкиваться.