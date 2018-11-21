25+ фото, авторы которых знают о превратностях судьбы больше, чем герои бразильских сериалов
Если верить Шекспиру, то весь мир — театр, а люди в нем актеры. Насчет театра не уверены, а вот то, что наша жизнь по закрученности сюжета не уступает бразильским сериалам — это точно. В ней сполна хватает разочарований, неожиданных поворотов и бесконечных препятствий на пути, накала страстей и разоблачений.
AdMe.ru собрал 25+ фото, герои которых на себе испытали, насколько изящной может быть судьба-злодейка в своем коварстве.
«Наконец я сдался и разрешил моей дочери завести кошку. Но оказалось, что у нее аллергия!»
То чувство, когда фортуна была на твоей стороне, но в последний момент передумала
«В первый и последний раз я покупаю саженцы на eBay»
Двойной удар от китайского производителя. Не удивимся, если футболка еще и разошлась после первой стирки
То, чего меньше всего ожидаешь, когда готовишь омлет
Сегодня мой счастливый день! Хотя погодите...
«Мой друг купил онлайн костюм Дэдпула. Я смеялся весь день»
Первое: чей это телефон и как он там оказался? Второе: как его достать, если окно не открывается?
Даже всемирный потоп не отобьет у девушек желание шопиться
Красивые виноградные лозы украшали стену и радовали глаз. Но однажды им это надоело
То чувство, когда снимаешь защитную пленку с новой техники, было безжалостно испорчено
«Жена попросила помочь ей выбрать цвет для ванной. Это тупик»
«Мой друг разрешил мне его подстричь. Вот результат»
«Я только что узнал, что мой сын — 50-летний мужчина, застрявший в теле 7-летнего ребенка»
Крепкий орешек, он такой
«Однажды я подумал, что неплохо было бы съехать на доске по ступеням. Я был неправ»
«Только что получил посылку с заказанной маской. Не знаю, как я объясню это своему ребенку»
Жизнь этого пса после визита к ветеринару разделилась на «до» и «после»
Хотела просто покормить рыбок, но им, видимо, нужно было срочно позвонить
Все никак не могла понять, почему кастрюля уже больше часа не закипает
Едешь себе, никого не трогаешь, и тут в твою машину прилетает тыква
Маркетинг оказался коварным
И как теперь с этим жить?
Надпись на «Монополии» делает миллениалам недвусмысленные намеки
«Забудьте о недвижимости, вы все равно не можете себе этого позволить».
Новая акция в «О’кей»: покупаешь творог — получаешь мясо в подарок
«Слева — то, что я заказала, а справа — то, что доставили. Я заплатила $ 135 за это безобразие»
«Мой попугай Энцо, которого мы считали мальчиком, сегодня утром снес яйцо»
А какая ситуация из вашей жизни могла бы запросто занять место в нашей подборке?
Фото на превью MichelleGun / Pikabu, sinyanmei92 / Reddit