25+ фото, авторы которых знают о превратностях судьбы больше, чем герои бразильских сериалов

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Если верить Шекспиру, то весь мир — театр, а люди в нем актеры. Насчет театра не уверены, а вот то, что наша жизнь по закрученности сюжета не уступает бразильским сериалам — это точно. В ней сполна хватает разочарований, неожиданных поворотов и бесконечных препятствий на пути, накала страстей и разоблачений.

AdMe.ru собрал 25+ фото, герои которых на себе испытали, насколько изящной может быть судьба-злодейка в своем коварстве.

«Наконец я сдался и разрешил моей дочери завести кошку. Но оказалось, что у нее аллергия!»

То чувство, когда фортуна была на твоей стороне, но в последний момент передумала

«В первый и последний раз я покупаю саженцы на eBay»

Двойной удар от китайского производителя. Не удивимся, если футболка еще и разошлась после первой стирки

То, чего меньше всего ожидаешь, когда готовишь омлет

Сегодня мой счастливый день! Хотя погодите...

«Мой друг купил онлайн костюм Дэдпула. Я смеялся весь день»

Первое: чей это телефон и как он там оказался? Второе: как его достать, если окно не открывается?

Даже всемирный потоп не отобьет у девушек желание шопиться

Красивые виноградные лозы украшали стену и радовали глаз. Но однажды им это надоело

То чувство, когда снимаешь защитную пленку с новой техники, было безжалостно испорчено

«Жена попросила помочь ей выбрать цвет для ванной. Это тупик»

«Мой друг разрешил мне его подстричь. Вот результат»

«Я только что узнал, что мой сын — 50-летний мужчина, застрявший в теле 7-летнего ребенка»

Крепкий орешек, он такой

«Однажды я подумал, что неплохо было бы съехать на доске по ступеням. Я был неправ»

«Только что получил посылку с заказанной маской. Не знаю, как я объясню это своему ребенку»

Жизнь этого пса после визита к ветеринару разделилась на «до» и «после»

Хотела просто покормить рыбок, но им, видимо, нужно было срочно позвонить

Все никак не могла понять, почему кастрюля уже больше часа не закипает

Едешь себе, никого не трогаешь, и тут в твою машину прилетает тыква

Маркетинг оказался коварным

И как теперь с этим жить?

Надпись на «Монополии» делает миллениалам недвусмысленные намеки

«Забудьте о недвижимости, вы все равно не можете себе этого позволить».

Новая акция в «О’кей»: покупаешь творог — получаешь мясо в подарок

«Слева — то, что я заказала, а справа — то, что доставили. Я заплатила $ 135 за это безобразие»

«Мой попугай Энцо, которого мы считали мальчиком, сегодня утром снес яйцо»