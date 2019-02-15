25 человек, которые знают, что изменить мир можно, только начав с себя

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Пока одни люди регулярно повторяют фразу «Остановите планету, я сойду!» и мечтают улететь на Марс, другие шаг за шагом меняют этот мир к лучшему. И на самом деле это не так сложно: достаточно лишь внимательно относиться к окружающей среде, не проходить мимо чужой беды, помогать тем, кто в этом нуждается, и просто не стесняться причинять добро.

AdMe.ru уверен, что даже маленький добрый поступок — это огромный шаг, сделанный навстречу прекрасному будущему нашей планеты.

«Риф Осборн у побережья Флориды. Отсюда было вывезено 225 718 шин. Я очень горжусь своей компанией!»

Во время остановки на светофоре канадский водитель очистил от снега заднее стекло стоящей впереди машины

Когда не просто лайкнул пост о помощи животному

Пакет с продуктами, который повесили на ручку входной двери магазина в Бари, Италия

«Если ты голоден, съешь это!»

Доброволец убирает снег с моста в Спокане, США

«Кто-то проехал 10 миль, чтобы вернуть мне кошелек, который я потерял 2 дня назад. Денег не взяли и не оставили имени, чтобы я мог отблагодарить. Кем бы вы ни были, вы потрясающий»

«Извините за задержку с доставкой вашего кошелька, я нашел его на асфальте у магазина Budgens в среду утром. Узнал ваш адрес из водительских прав. Надеюсь, у вас не возникло больших неудобств».

Участница марафона пробежала 30 км со щенком, которого она подобрала по пути. После марафона женщина его «усыновила»

«Каждые выходные этот подросток приходит в наш местный парк, чтобы собрать мусор и вещи, оставленные на земле, на переработку»

Во время сильных морозов в Чикаго женщина вешает шарфы на оживленном перекрестке для тех, кому они необходимы

Не проходите мимо, если видите, что кому-то нужна помощь. Иногда глоток воды может спасти маленькую жизнь

На протяжении 10 лет один человек постоянно кладет сюда книги для детей

«Неважно, откуда ты, мы рады, что ты наш сосед».

Просто полицейский помогает кошке перейти дорогу

«Я не заметил, как вчера потерял свои перчатки. Нашел их утром под дворниками своей машины. Спасибо, незнакомец!»

Доброе отношение всегда подкупает: узнав, что ребенку клиентки исполнился год, служба доставки добавила к заказу дополнительную детскую пиццу

Женщина взяла перерыв на работе, чтобы помочь этому дедушке донести продукты

«Этот незнакомец сегодня помог вытащить мою застрявшую машину»

Парень построил потрясающий домик для бездомных кошек, чтобы они могли согреться зимой

12-летний Самуэль собирает и жертвует одеяла для бездомных. За последние несколько лет он собрал более 5 тыс. штук

«Водитель Uber и его пассажир увидели, как я поскользнулся на снегу, остановились и настояли на том, чтобы я доехал с ними бесплатно. По снегу я бы шел 40 минут»

Бездомного кота пустили в помещение, чтобы он не мок под дождем

«Моя 7-летняя дочь завтра идет стричься, чтобы пожертвовать свои волосы»

«Прекрасная пара дала моему сыну куколку, когда мы были в магазине. Женщина всегда носит таких кукол в сумочке и дарит плачущим детям. Спасибо вам большое!»

5 лет подряд этот удивительный джентльмен на День святого Валентина приглашает всех вдов из дома престарелых в кафе, вручая каждой подарок и розу

Кофейня помогает сохранить окружающую среду, мотивируя своих гостей бережно относиться к природе

«Пляжный мусор. Бесплатный кофе, если вы соберете ведро мусора на пляже. Ведро можно взять в кофейне. Даже небольшое усилие поможет».

«Я увидел этого человека на мосту в Праге. Было −4 °C, и он укутал собаку в свое единственное одеяло, чтобы согреть ее. Настоящий акт любви»

А в вашем окружении есть люди, которые тоже могли бы попасть в нашу подборку, посвященную добрым делам? Может быть, вы сами входите в их число?