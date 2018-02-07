25 человек, которые живут тем, чтобы подкалывать окружающих

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Наверное, у каждого из нас есть друг, способный подколоть кого угодно. У некоторых чертовски хорошо получается шутить над окружающими, и такие моменты достойны того, чтобы их запечатлеть.

AdMe.ru собрал лучшие шутки от людей, которые просто не способны пройти мимо достойного сюжета.

Жена сказала, что меня дома ждет 50 оттенков серого

«Один из моих друзей отправился в путешествие и прислал мне это»

«Моему другу исполнился 21 год, и вот что ему написала сестра»

«Сестра хотела на Рождество „только деньги“, вот я и подарил ей $ 20»

«Прозвище моей сестры — Жираф, потому что у нее длинная шея. Она ненавидит это. Это будет подарок на ее день рождения, ха!»

«Моя сестра обещала приехать на уик-энд и выпить со мной какао, но решила провести его с друзьями. Я отправил это, чтобы выразить разочарование»

«У моего отца был сердечный приступ 2 недели назад. Моя сестра сделала ему подарок на Рождество...»

«У моей сестры удалена часть толстой кишки из-за рака, я подарил ей эту футболку, чтобы отпраздновать успешную операцию»

«Моя кузина сделала это для своей мамы в День матери»

«Моя девушка попросила меня приготовить рыбу на ужин. Я дам вам знать, если завтра мы все еще будем вместе»

«Отпечатано и прикреплено к освежителю жены, когда ее не было дома. Разбрызгивает кислоту каждые 30 минут»

«Напрасно меня попросили отредактировать семейное фото»

«Коллеги устроили мне вечеринку»

Муж подарил это жене на годовщину

«Подарил всей семье кружки с изображениями себя. И себя. И себя»

Первоапрельская шутка в университете

Суровая реальность

«Моя девушка небольшого роста и ненавидит розыгрыши»

«Моя сестра — вегетарианка, и я решил ее немного подколоть»

Туше!

«Моя сестра попросила меня сделать фотографии ее помолвки, и я спрятал Пеннивайза на каждой фотографии»

Мужчины никогда не взрослеют

«Мама, я очень люблю тебя, но я должен был это сделать»

Фотосессия с котом вместо ребенка

«С помощью дрона довожу соседей до инфаркта»