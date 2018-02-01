24 человека, которые запомнят этот чертов день надолго

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Если вам кажется, что вся ваша жизнь состоит из сплошных понедельников и хуже быть уже не может, не отчаивайтесь. Просто взгляните на эти фотографии, и вы поймете, что есть в мире люди, которым сейчас точно хуже, чем вам.

AdMe.ru собрал 24 снимка, героям которых в этой жизни явно изменила удача.

24. «Кажется, знак „Дорожные работы“ перед той идеально гладкой трассой стоял не зря»

23. «Почти съел пиццу, когда обнаружил на ней лейкопластырь»

22. Фестиваль зимней рыбалки в Висконсине еще ни разу не заканчивался иначе

21. «Моя 80-летняя бабушка чуть не отправилась в больницу, когда, проснувшись с утра, увидела это»

20. «Кажется, я освоила новый вид парковки»

19. Когда собирались использовать силу ветра, а он оказался сильнее

18. «Ну и достанется же мне от мамы»

17. «Мой брат разбил яйцо, внутри которого был зародыш цыпленка, и теперь плачет, думая, что убил птичку»

16. «„Легко смывается, не оставляет следов“ — до встречи в суде, Palmer Paint Products!»

15. Когда всего лишь на секунду отвлекся от дороги на телефон

14. «Так начался мой День благодарения»

13. Теперь владелец этого автомобиля знает, что значит оказаться не в том месте не в то время

12. «Вот что я показала своему парню сегодня утром»

11. «Я недолго радовалась, что решила поесть на улице в этот яркий солнечный день»

10. «Я не поняла, что зашла в мужской туалет»

9. «А ведь это были самые дорогие места во всем зале»

8. «И вот что теперь кинуть, чтобы почувствовать себя лучше?»

7. Тот момент, когда тело еще радуется, а душа уже оплакивает новенький смартфон

6. У этого библиотекаря на работе точно полный завал

5. «Кажется, мне не надо будет сушить свои вещи после этой стирки»

4. «Эта птица ворвалась в мой дом как спецназовец, даже не заметив стекла. Я все жду, когда она прикажет мне встать лицом к стене и заложить руки за голову»

3. Пожалуй, его родители имели в виду не это, говоря: «Ты должен оставить свой след в жизни»

2. «Знали бы вы, как я не хотел делать влажную уборку»

1. «Я не знаю почему, но они решили, что мой шлем — это идеальное место для улья»

Очень захотелось побежать в магазин за мухобойкой, а по пути рассказывать каждому встречному, как, оказывается, хороша наша жизнь. А вы когда-нибудь становились свидетелями таких вот казусов, которые подтверждают, что кому-то точно сегодня хуже?