25 человек, которые выросли, но так и не повзрослели

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«Быть взрослым круто», — думали мы в детстве. Прошли годы, и оказалось, что мы жестоко ошибались. Однако некоторые люди не купились на обещанные ништяки взрослой жизни и сохранили детскую непосредственность. Они по-прежнему любят приколы, розыгрыши и вообще отказываются серьезно относиться ко всему происходящему.

AdMe.ru собрал 25 фотографий людей, которые в душе так и остались детьми. Позитивный настрой после просмотра подборки вам гарантирован. P.S. На десерт мы приготовили для вас уморительный косплей.

Детство — оно такое, может вечно играть в попе

Отличный портрет! И сходство поразительное

«Мой парень опрокинул стакан с апельсиновым соком, официантка не растерялась и принесла ему вот это»

«Папа просит мою мачеху фотографировать, как он делает странные вещи во время сильных морозов»

«Получила от парня вот такое СМС»

«Родители попросили присмотреть за собакой, пока они в отъезде. Сегодня прислал им эту фотографию»

«Моему любимому 21 год, и сегодня он впервые заварил себе кофе»

Ничего необычного. Он просто едет спасать мир

«Мой папа — человек-ложка»

«Дорогая, ты сегодня прекрасно выглядишь!»

Бабуля знает толк в розыгрышах

«Папа моей подруги — прирожденный косплейщик»

«Сказала парню, что ему идет фиолетовый цвет. Он закрылся в ванной и вышел оттуда в таком виде»

«Это случилось! Наконец-то! Я стал чертовой принцессой Disney»

«Сегодня у нас выпал снег, и папа сделал снеговика»

«Как-то раз оставила парня дома вместе с котом. Когда вернулась, увидела такую картину»

Кто-то из сотрудников музея решил пошутить

«Сегодня профессор в моем колледже решил надеть галстук, расцветка которого повторяет рисунок на слайдах его презентации»

«В таком виде мой друг появился на работе в Хеллоуин»

«Сказала парню, что щенку нельзя спать в нашей кровати. И вот результат»

«Каждый раз, когда папа приходит ко мне в гости, он первым делом включает телевизор и играет в свою любимую видеоигру»

Городу нужен новый Человек-паук

«Мое главное достижение в жизни: собрал карту мира из куриных наггетсов»

На самом деле взросление — это миф

Бонус: этот парень просто пытался воссоздать заставку студии Pixar