25 человек, чью изобретательность уже не остановить

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Каждый из нас в детстве смастерил хотя бы одну поделку. Очевидно, героев сегодняшней подборки этот опыт настолько увлек, что они решили не останавливаться и во взрослой жизни. Так появились мангал из компьютера, арбузная рыба и вантуз-бита. И хотя большинство из этих вещей выглядят не слишком эстетично, их создатели гордо могут сказать: «Сделал сам».

AdMe.ru нашел 25 фото от людей, чью богатую фантазию можно сравнить с оружием массового поражения.

Новое слово в сервировке стола

Хорошо, что есть стационарные компьютеры. С ноутбуком так бы не получилось

Лайфхак для геймеров. Не благодарите

«По версии моих друзей, так выглядит волна»

Что-то нам подсказывает, что лестница стоит рядом не просто так

«Брат сделал этот костюм из гигантской мягкой игрушки»

Зато не нужно тратиться на билет в кино

«Моя младшая сестренка решила, что взять обычный спиннер и превратить его в это — отличная идея»

Патио строгого режима

Почему бы и нет, если это работает

Похоже, даже фламинго понял, что идея была неудачной

«Покрасила чехол для телефона и наклеила на него 200 страз. Сестра говорит, что у меня слишком много свободного времени»

«У друга сломались очки. Вот как он их починил»

Просто джинсопед, ничего особенного

Когда у повара слишком богатая фантазия

Дверь из двери. Все логично

Главное, чтобы ей не пришлось надевать колготки

Так выглядит машина человека, который верит, что клейкая лента может решить любую проблему

Все правильно сделал: бита вряд ли пригодится, а вантуз — полезная в хозяйстве штука

Псс, парень, не хочешь присесть?

А как вы используете вашу машину?

Если ваш сосед шумит после 23:00, вы знаете, что делать

Транспорт для тех, кому не удалось этим летом съездить на море

Кому нужны эти ваши нормальные бассейны, когда есть смекалка и большой резиновый шар

«Мой дом на Гавайях готов к урагану»