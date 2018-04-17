25 человек, которые выбрали странный способ убить время

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Что уж скрывать, все мы любим время от времени повалять дурака. Но люди из этой подборки превзошли все границы разумного и нашли себе по-настоящему бестолковое и увлекательное занятие.

AdMe.ru предлагает взглянуть на небольшой мастер-класс о том, как провести свободное время и одновременно развеселить весь интернет.

1. Мама: «Повзрослей уже!»

Я: «Я взрослая».

*Создаю армию мармеладных мишек

2. Когда у тебя не очень интересная работа

3. Когда смастерил своей лысой кошке шубку, а она все равно недовольна

4. «Успел выключить микроволновку после того, как высветился „0“, но прежде, чем она запищала. Я гений»

5. Когда в обувной заходит слишком мало покупателей

6. Тут люди пекут торты в виде котов. А какое у вас хобби?

7. «Эта картина висела в доме моей бабушки больше 30 лет. И только сейчас я заметил, что вместо Скарлетт О’Хара она вставила свое фото»

8. «У моей девушки появилось много свободного времени. Вот результат»

9. Нет ложки под рукой? А на что вам вилка и скотч?

10. «Хобби моего отца — собирать эпичные битвы из насекомых, которых он находит у себя в саду. Он еще и раскрашивает их краской из баллончика»

11. Как тебе такое, Илон Маск?

12. «Нашел простой способ увеличить экран телефона»

13. «Хозяин, за что?!»

14. 3 000 Skitless и куча свободного времени

15. Друзья: «Тебе нужно больше улыбаться».

Я:

16. «Стало скучно, в кармане нашлась мелочь, и вот что я сделал»

17. В магазине закончился M&M’s с арахисом? Купите обычный M&M’s, арахис, возьмите пистолет для клея — вуаля, вы на коне!

18. Пока твоя собака спит

19. А если у вас кот, разбудить его можно вот так

20. Если нечем заняться в офисе, можно сделать вот такую гипнотическую штуку

21. Когда ты у мамы инженер

22. Разве ваша любимая кошка не заслуживает роскошной ванны?

23. Хочешь беспроводные наушники AirPods, но нет лишних денег? Сделай их из своих обычных наушников в два счета!

24. «Фулл-хаус, хозяин!»

25. Когда купила новую метлу и тут появилось свободное время