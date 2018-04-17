25 человек, которые выбрали странный способ убить время
Что уж скрывать, все мы любим время от времени повалять дурака. Но люди из этой подборки превзошли все границы разумного и нашли себе по-настоящему бестолковое и увлекательное занятие.
AdMe.ru предлагает взглянуть на небольшой мастер-класс о том, как провести свободное время и одновременно развеселить весь интернет.
1. Мама: «Повзрослей уже!»
Я: «Я взрослая».
*Создаю армию мармеладных мишек
2. Когда у тебя не очень интересная работа
3. Когда смастерил своей лысой кошке шубку, а она все равно недовольна
4. «Успел выключить микроволновку после того, как высветился „0“, но прежде, чем она запищала. Я гений»
5. Когда в обувной заходит слишком мало покупателей
6. Тут люди пекут торты в виде котов. А какое у вас хобби?
7. «Эта картина висела в доме моей бабушки больше 30 лет. И только сейчас я заметил, что вместо Скарлетт О’Хара она вставила свое фото»
8. «У моей девушки появилось много свободного времени. Вот результат»
9. Нет ложки под рукой? А на что вам вилка и скотч?
10. «Хобби моего отца — собирать эпичные битвы из насекомых, которых он находит у себя в саду. Он еще и раскрашивает их краской из баллончика»
11. Как тебе такое, Илон Маск?
12. «Нашел простой способ увеличить экран телефона»
13. «Хозяин, за что?!»
14. 3 000 Skitless и куча свободного времени
15. Друзья: «Тебе нужно больше улыбаться».
Я:
16. «Стало скучно, в кармане нашлась мелочь, и вот что я сделал»
17. В магазине закончился M&M’s с арахисом? Купите обычный M&M’s, арахис, возьмите пистолет для клея — вуаля, вы на коне!
18. Пока твоя собака спит
19. А если у вас кот, разбудить его можно вот так
20. Если нечем заняться в офисе, можно сделать вот такую гипнотическую штуку
21. Когда ты у мамы инженер
22. Разве ваша любимая кошка не заслуживает роскошной ванны?
23. Хочешь беспроводные наушники AirPods, но нет лишних денег? Сделай их из своих обычных наушников в два счета!
24. «Фулл-хаус, хозяин!»
25. Когда купила новую метлу и тут появилось свободное время
Фото на превью GallowBoob/reddit.com