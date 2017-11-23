25+ человек, которых фортуна обошла стороной самым наглым образом
Если бы словари были с картинками, то эти фото были бы иллюстрациями к словам «неудача», «провал», «облом», «фиаско».
AdMe.ru составил для вас веселую подборку ситуаций, в которых никому не пожелаешь оказаться.
Мам, я встретил президента
С днем рождения, сыно-о-о-ок!
«Моя чашка „Могло быть и хуже“ по иронии пришла разбитой»
До увлекательного путешествия по кустам осталось 3... 2...
Победители в номинации «Самая жуткая автозамена лиц»
Стою я, значит, в очереди, а тут на меня со спины смотрят они
Ей бы в телемагазине в рекламе сниматься
Для хорошего кадра и челюсти не жалко
Мм, теперь с новым вкусом бумаги и целлофана
День рождения прошел с огоньком!
Спасибо, доча, что не на сиденье оставила
Когда в настройках функция самосохранения на минималке
Это картошина фри и, по-моему, это лучший способ ее держать
Когда даже ресторан намекает, что пора завязывать с фастфудом
Ну и что, что не принц, зато целуется классно
Даже не знаю, кому из нас более неловко в этот момент
Мировой рекорд по приготовлению самой большой яичницы-болтуньи в мире
Эта леди любезно согласилась сфотографировать нас. Спасибо ей
Производители буквально поняли выражение «воздушная булочка»
Шмяк
Если жизнь подбрасывает лимон, сделай лимонад. Вот черт!
Подвох, я не ждала тебя здесь
Спасибо, конечно, за 18 кг ценников и купон, но я заказывал две рубашки
Вся моя жизнь в одном фото
Кажется, машинка слегка пересушила мои вещи
Когда папа немного не рассчитал
Э-э, да что вы себе позволяете, мистер Баклан?
Два брата выиграли в лотерею в один день
Кто из них, по-вашему, победитель в номинации «Провал года»?
Фото на превью Jux_ / reddit