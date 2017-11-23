25+ человек, которых фортуна обошла стороной самым наглым образом

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Если бы словари были с картинками, то эти фото были бы иллюстрациями к словам «неудача», «провал», «облом», «фиаско». AdMe.ru составил для вас веселую подборку ситуаций, в которых никому не пожелаешь оказаться.

Мам, я встретил президента

С днем рождения, сыно-о-о-ок!

«Моя чашка „Могло быть и хуже“ по иронии пришла разбитой»

До увлекательного путешествия по кустам осталось 3... 2...

Победители в номинации «Самая жуткая автозамена лиц»

Стою я, значит, в очереди, а тут на меня со спины смотрят они

Ей бы в телемагазине в рекламе сниматься

Для хорошего кадра и челюсти не жалко

Мм, теперь с новым вкусом бумаги и целлофана

День рождения прошел с огоньком!

Спасибо, доча, что не на сиденье оставила

Когда в настройках функция самосохранения на минималке

Это картошина фри и, по-моему, это лучший способ ее держать

Когда даже ресторан намекает, что пора завязывать с фастфудом

Ну и что, что не принц, зато целуется классно

Даже не знаю, кому из нас более неловко в этот момент

Мировой рекорд по приготовлению самой большой яичницы-болтуньи в мире

Эта леди любезно согласилась сфотографировать нас. Спасибо ей

Производители буквально поняли выражение «воздушная булочка»

Шмяк

Если жизнь подбрасывает лимон, сделай лимонад. Вот черт!

Подвох, я не ждала тебя здесь

Спасибо, конечно, за 18 кг ценников и купон, но я заказывал две рубашки

Вся моя жизнь в одном фото

Кажется, машинка слегка пересушила мои вещи

Когда папа немного не рассчитал

Э-э, да что вы себе позволяете, мистер Баклан?

Два брата выиграли в лотерею в один день

Кто из них, по-вашему, победитель в номинации «Провал года»?