25 человек, которые, видимо, никогда не повзрослеют

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Есть особенный тип людей, которые смотрят на мир одинаково и в 7, и в 77 лет. Их чувство юмора не приобретает оттенков циничности, они все так же по-детски веселы в любом возрасте и при любых обстоятельствах. AdMe.ru собрал 25 фотографий людей, которые сохранили внутреннего ребенка в своей душе, чем немало порадовали близких и коллег. Смотрим подборку и заряжаемся позитивом!

«Мой парень продает разные вещи на сайте amazon.com. Вот что я увидела сегодня, когда пришла домой»

«Моя беременная жена учится пеленать. Наш кот не в восторге»

«Вот так моя бабушка катается по своей гостиной во время наводнения в Хьюстоне»

«Пока наша коллега в декрете, мы решили украсить ее рабочий стол»

«Просто фотография моего друга, сделанная во время свадьбы. Наслаждайтесь»

«Подруга устроила свадьбу в средневековом стиле. Вот как нарядился в честь торжества ее дедушка»

«Жена уехала в командировку. Шел 14-й день без нее»

«В таком костюме мой 73-летний друг и наставник пошел в кино на премьеру „Хоббита“»

«Сделал крутое селфи на карусели»

«Развязал войну со своей женой»

«Моему деду 91 год, он ветеран Второй мировой войны. На фотографии он в музее на борту самолета, на котором он когда-то летал. Пушка привела его в детский восторг»

«Попросила парня выбрать шторку для душа»

«Сравнил коллег с телепузиками. Надеюсь, они не обидятся»

«Пришел домой и 45 минут не мог найти свою жену: она спряталась в диване»

«Костюм моей девушки на Хеллоуин понравился абсолютно всем»

«Купила этого красавца в супермаркете. Жду не дождусь реакции мужа»

«Обычный день: мой сосед в костюме хот-дога отдыхает на лужайке»

«В таком виде я отправилась на работу, где проходил конкурс новогодних костюмов»

«Моя беременная жена потребовала йогурт с персонажами „Холодного сердца“ на упаковке»

«Мой папа выглядит точь-в-точь как Марк Хэмилл из „Звездных войн“. На премьеру последнего фильма он пришел в этом костюме»

Его девушка запланировала фотосет во время беременности, но забыла о нем и не смогла прийти. Парень не растерялся и пришел на съемку вместо нее

«Поспорила с мужем, что смогу сделать ему педикюр и побрить волосы на ноге, не разбудив его. Вот результат»

Лучший костюм для встречи солнечного затмения

«Муж оставил для меня в ванной подарочек»

«Оставил сюрприз для своей соседки. Не ожидал, что она это наденет»