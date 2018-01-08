25 человек, которые, видимо, никогда не повзрослеют
Есть особенный тип людей, которые смотрят на мир одинаково и в 7, и в 77 лет. Их чувство юмора не приобретает оттенков циничности, они все так же по-детски веселы в любом возрасте и при любых обстоятельствах.
AdMe.ru собрал 25 фотографий людей, которые сохранили внутреннего ребенка в своей душе, чем немало порадовали близких и коллег. Смотрим подборку и заряжаемся позитивом!
«Мой парень продает разные вещи на сайте amazon.com. Вот что я увидела сегодня, когда пришла домой»
«Моя беременная жена учится пеленать. Наш кот не в восторге»
«Вот так моя бабушка катается по своей гостиной во время наводнения в Хьюстоне»
«Пока наша коллега в декрете, мы решили украсить ее рабочий стол»
«Просто фотография моего друга, сделанная во время свадьбы. Наслаждайтесь»
«Подруга устроила свадьбу в средневековом стиле. Вот как нарядился в честь торжества ее дедушка»
«Жена уехала в командировку. Шел 14-й день без нее»
«В таком костюме мой 73-летний друг и наставник пошел в кино на премьеру „Хоббита“»
«Сделал крутое селфи на карусели»
«Развязал войну со своей женой»
«Моему деду 91 год, он ветеран Второй мировой войны. На фотографии он в музее на борту самолета, на котором он когда-то летал. Пушка привела его в детский восторг»
«Попросила парня выбрать шторку для душа»
«Сравнил коллег с телепузиками. Надеюсь, они не обидятся»
«Пришел домой и 45 минут не мог найти свою жену: она спряталась в диване»
«Костюм моей девушки на Хеллоуин понравился абсолютно всем»
«Купила этого красавца в супермаркете. Жду не дождусь реакции мужа»
«Обычный день: мой сосед в костюме хот-дога отдыхает на лужайке»
«В таком виде я отправилась на работу, где проходил конкурс новогодних костюмов»
«Моя беременная жена потребовала йогурт с персонажами „Холодного сердца“ на упаковке»
«Мой папа выглядит точь-в-точь как Марк Хэмилл из „Звездных войн“. На премьеру последнего фильма он пришел в этом костюме»
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Фото на превью AlecPloof / twitter.com