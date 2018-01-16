25 человек, которые пытались обмануть время и облажались

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Прекрасно, когда у людей развита самоирония и они не слишком переживают, что о них подумают другие. Вот и герои нашей статьи не побоялись показать себя не в самом выгодном свете, поделившись своими неудачными детскими снимками и снабдив их остроумными комментариями. AdMe.ru восхищается смелостью этих людей и предлагает вам поднять настроение за просмотром их фотографий, а заодно вспомнить и свое детство.

«Нашла свое гламурное фото 1995 года. Похоже, что я была крутой 45-летней дамой в 7-м классе»

«В 13 лет я была 40-летней женщиной»

«В 6-м классе я выглядела на все 60»

«Первый день в старшей школе: я выгляжу как 70-летний дедушка»

«Пыталась скопировать прическу Фэрры Фосетт. Удалось скопировать только ее возраст»

«Подруга разрешила мне поделиться ее шедевром из 1990-х»

Парикмахер: «Какую прическу желаете, юная леди?» Я: «Сделайте из меня дерзкую бабушку» Парикмахер: «Ни слова больше!»

«Когда ты выглядишь старше 40, но тебе всего лишь 12»

«Моя жена в 4-м классе напоминала 40-летнюю женщину-секретаря»

Словно постер для избирательной кампании

«Как вам мои накладные ногти? Да, это был мой 9-й день рождения»

«Я выглядела на 13 и 63 одновременно»

«Годы моего расцвета пришлись на 14 лет, когда мне было 45»

«По какой-то причине я считал, что усы и стереотипная французская одежда — это круто»

«Спустился вниз, потому что услышал, как смеются дети. Они нашли мое школьное фото»

«Мой парень в 13 лет выглядел как 30-летний холостяк из 1970-х»

«Не совсем подобающий наряд для 70-летней бабули»

«В 8 словно в 80»

«Я в 6-м классе: высокий и неуклюжий, с прической 70-летней женщины»

«Бабушка из 1997-го»

«Спок в 5-м классе»

«Я напоминала миниатюрную женщину-теледиктора из 1980-х»

«Вполне обычный образ школьницы 1989 года»

«С возрастом я помолодела»

«Кто поверит, что на этой фотографии я все еще школьник?»