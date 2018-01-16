25 человек, которые пытались обмануть время и облажались
Прекрасно, когда у людей развита самоирония и они не слишком переживают, что о них подумают другие. Вот и герои нашей статьи не побоялись показать себя не в самом выгодном свете, поделившись своими неудачными детскими снимками и снабдив их остроумными комментариями.
AdMe.ru восхищается смелостью этих людей и предлагает вам поднять настроение за просмотром их фотографий, а заодно вспомнить и свое детство.
«Нашла свое гламурное фото 1995 года. Похоже, что я была крутой 45-летней дамой в 7-м классе»
«В 13 лет я была 40-летней женщиной»
«В 6-м классе я выглядела на все 60»
«Первый день в старшей школе: я выгляжу как 70-летний дедушка»
«Пыталась скопировать прическу Фэрры Фосетт. Удалось скопировать только ее возраст»
«Подруга разрешила мне поделиться ее шедевром из 1990-х»
Парикмахер: «Какую прическу желаете, юная леди?»
Я: «Сделайте из меня дерзкую бабушку»
Парикмахер: «Ни слова больше!»
«Когда ты выглядишь старше 40, но тебе всего лишь 12»
«Моя жена в 4-м классе напоминала 40-летнюю женщину-секретаря»
Словно постер для избирательной кампании
«Как вам мои накладные ногти? Да, это был мой 9-й день рождения»
«Я выглядела на 13 и 63 одновременно»
«Годы моего расцвета пришлись на 14 лет, когда мне было 45»
«По какой-то причине я считал, что усы и стереотипная французская одежда — это круто»
«Спустился вниз, потому что услышал, как смеются дети. Они нашли мое школьное фото»
«Мой парень в 13 лет выглядел как 30-летний холостяк из 1970-х»
«Не совсем подобающий наряд для 70-летней бабули»
«В 8 словно в 80»
«Я в 6-м классе: высокий и неуклюжий, с прической 70-летней женщины»
«Бабушка из 1997-го»
«Спок в 5-м классе»
«Я напоминала миниатюрную женщину-теледиктора из 1980-х»
«Вполне обычный образ школьницы 1989 года»
«С возрастом я помолодела»
«Кто поверит, что на этой фотографии я все еще школьник?»
Фото на превью lacylove314/reddit.com