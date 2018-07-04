25 человек, которые заставили обстоятельства работать на себя
Некоторые из нас не останавливаются перед трудностями и принимают решения, которыми после восхищаются и удивляются все вокруг. Пожалуй, именно так на свет появляются плавающий гамак; печеньки, приготовленные в автомобиле; пес-линейка или DVD вместо зеркала заднего вида. И пусть эти изобретения не очень-то практичны, но они точно смогут поднять вам настроение.
AdMe.ru готов поделиться с вами фотографиями, герои которых явно претендуют на звание безумного гения.
Когда твой дорогущий моноблок начинает перегреваться, в ход идут слабоумие и отвага
В автобусе нет свободных мест? Не беда, организуем свое
Когда очень хочется жениться, а идеальные девушки встречаются только в сети
Когда сама природа подсказывает тебе выход
«Друг продает свою мебель, но не знает ее размеров, так что он использовал своего пса, чтобы показать масштабы»
Хочется поваляться в гамаке, а озеро манит гладью воды? Выход очевиден
Когда под рукой нет линейки, на помощь приходит смекалка и... печенька
Весенний дождь смывает с улиц пыль, а с людей — страх
Когда терпение заканчивается раньше, чем путь от дома до школы
«Ветеринар сказал, что специальный конус для собаки будет стоить целых 50 баксов, так что вот»
А если разницы нет, зачем платить больше?
«Да, я сегодня испек в своей машине печенье, и оно восхитительно. К тому же в салоне теперь шикарно пахнет. Просто идеально»
Когда один раз не вписался в поворот и весь год ездишь как безумный ученый
И плевать, что выглядит странно, зато работает
Когда в борьбе за чистоту в туалете решил использовать самое мощное оружие
Когда суп слишком горячий, приходится искать оригинальные решения
Меломаны тоже могут быть изобретательными
Когда тяга к комфорту становится сильнее чувства стиля
Кажется, этот человек живет в 2118 году
Не можешь починить машину — заштопай
Когда нет сил ждать, пока зарядится телефон
«Папа „починил“ сломавшуюся у нашей стиральной машинки дверцу»
Когда пит-стоп оказался не таким уж удачным
Пожалуй, именно так должно выглядеть свидание в XXI веке
Когда решил взглянуть на любимую игру под другим углом
Осталось придумать, как из подручных материалов сделать акваланг, чтобы игра не заканчивалась. А вам приходилось когда-нибудь мастерить подобные гениальные штуковины?
Фото на превью Xeaven100 / reddit