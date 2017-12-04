25 человек, которые отлично знают, что такое самоирония
Эпичные провалы случаются с каждым из нас, и даже знаменитости не исключение, но тут на помощь приходит чувство юмора.
Мы в AdMe.ru нашли отличные примеры, которые доказывают, что самоирония поможет выкрутиться из любой ситуации, да еще и бонус к карме добавит. Судите сами.
То чувство, когда фильтр в Snapchat рисовали с тебя
«Лучший совет самой себе: никогда не становись блондинкой!»
Во время нанесения гравировки на долгожданную статуэтку Леонардо Ди Каприо пошутил: «Вы делаете гравировки на „Оскарах“ каждый год? Просто мне-то откуда знать?»
Местный департамент полиции выложил это на своей странице в Национальный день пончика
Стараемся как можем
«Сбросил 210 фунтов за выходные»
Актер Джек Глисон, исполнивший роль короля Джоффри в сериале «Игра престолов», смотрел вместе с друзьями серию, в которой его персонаж погибает. Но он не предупредил их об этом. В какой-то момент он выскочил перед экраном и сделал вот так
Песик, на всякий случай беги!
Хороший ракурс важен не только для девушек
Когда годы идут, а чувство юмора не исчезает
Сколько хочу — столько и вешу
«Это висит в приемной у моего стоматолога»
Бьюти-лайфхак 100-го уровня
«Устроили с боссом соревнование на самый уродливый свитер»
«Увидел на дороге вот такое»
«Коротко о моем враче-протезисте»
«Мой друг нарядился ленивцем из „Зверополиса“ и пришел так на работу»
«Приступаю к усиленным тренировкам»
https://twitter.com/sarcsticbastrds/status/823372498662100992
Когда закончились темы для разговоров
«Это я ищу работу»
Вот такой теплый прием
In the police state everyone will be happy pic.twitter.com/iIUl3DoHbI— Papa Benito's Pizza (@PapaBenitoPizza) September 30, 2017
«Это случилось. Ребята, я наконец-то стал принцессой Диснея!»
«Я увидел этого очаровательного рисового медведя и решил сделать такого же. Получился какой-то больной пришелец»
Фото на превью imgur.com