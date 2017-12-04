25 человек, которые отлично знают, что такое самоирония

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Эпичные провалы случаются с каждым из нас, и даже знаменитости не исключение, но тут на помощь приходит чувство юмора. Мы в AdMe.ru нашли отличные примеры, которые доказывают, что самоирония поможет выкрутиться из любой ситуации, да еще и бонус к карме добавит. Судите сами.

То чувство, когда фильтр в Snapchat рисовали с тебя

«Лучший совет самой себе: никогда не становись блондинкой!»

Во время нанесения гравировки на долгожданную статуэтку Леонардо Ди Каприо пошутил: «Вы делаете гравировки на „Оскарах“ каждый год? Просто мне-то откуда знать?»

Местный департамент полиции выложил это на своей странице в Национальный день пончика

Стараемся как можем

«Сбросил 210 фунтов за выходные»

Актер Джек Глисон, исполнивший роль короля Джоффри в сериале «Игра престолов», смотрел вместе с друзьями серию, в которой его персонаж погибает. Но он не предупредил их об этом. В какой-то момент он выскочил перед экраном и сделал вот так

Песик, на всякий случай беги!

Хороший ракурс важен не только для девушек

Когда годы идут, а чувство юмора не исчезает

Сколько хочу — столько и вешу

«Это висит в приемной у моего стоматолога»

Бьюти-лайфхак 100-го уровня

«Устроили с боссом соревнование на самый уродливый свитер»

«Увидел на дороге вот такое»

«Коротко о моем враче-протезисте»

«Мой друг нарядился ленивцем из „Зверополиса“ и пришел так на работу»

«Приступаю к усиленным тренировкам»

https://twitter.com/sarcsticbastrds/status/823372498662100992

Когда закончились темы для разговоров

«Это я ищу работу»

Вот такой теплый прием

In the police state everyone will be happy pic.twitter.com/iIUl3DoHbI — Papa Benito's Pizza (@PapaBenitoPizza) September 30, 2017

«Это случилось. Ребята, я наконец-то стал принцессой Диснея!»

«Я увидел этого очаровательного рисового медведя и решил сделать такого же. Получился какой-то больной пришелец»