25 взрослых, которые остались один на один с ребенком

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У некоторых взрослых особый подход к детям. Где-то он гениальный, но граничит с сумасшествием, где-то до мурашек пробивающий своей милотой, ну а где-то тонкий и саркастичный до такой степени, что хочется у этих людей взять уроки мастерства. AdMe.ru собрал для вас подборку самых необычных родителей и приготовил небольшой бонус в конце. А пока наслаждайтесь просмотром, не сдерживая эмоции, и обязательно поделитесь ими в комментариях.

«Моего бездетного дядю попросили присмотреть за племянниками»

«Я надрала задницу своему брату, после того как он прислал мне это фото, где рыбачит с моей дочкой»

«Я не смог найти родителей этой девочки, поэтому я запер ее с динозаврами, пока не нашел их»

Когда родителей уже тошнит от пони и принцесс

«Просматривал старые фото... Похоже, мама с папой особо не парились насчет меня»

«Это наш папа игнорирует нас в 1980-м»

Доминируй. Властвуй. Уезжай

«Моя дочь умоляла меня, что бы я купил ей лошадку, пришлось не хило экономить и отказывать себе во всем, но вот настал этот день»

«Мои родители говорят, что любят всех одинаково, но что-то верится с трудом»

«Этот рождественский подарок я точно никогда не забуду»

В банке детей готовят к взрослой жизни по-своему

У вас есть одна попытка, чтобы угадать, чьих это рук дело

«Я не знала, что у моего мужа есть такой костюм, ровно до этого момента»

«Сегодня моя дочка идет первый раз в новую школу»

Когда работаешь с папой в одном здании

«Малышка просто вручила мне это во время полета»

Когда дочь идет на свою первую дискотеку

«Оставила сына делать уроки с дедом, даже не знаю, поругать его за это или похвалить»

«Мы не ленивые родители, скорее изобретательные»

«Дочка нарисовала платье своей мечты, и бабушка сшила его»

«У меня есть дочь, и поэтому я всегда прекрасен»

«Мой папа умеет мотивировать»

«Мне, скорее всего, надо поговорить с нашей младшей дочерью, но я не знаю, с чего начать»

Когда фотку в альбом выпускника готовит отец, а не мать

Бонус: отец-фотошопер пугает бабушек с дедушками снимками их внучки

Стивену Кроули 32 года, он отец полуторогодовалой малышки Ханны, у которой редкое аутоиммунное заболевание, требующее пересадки костного мозга и курсы химиотерапии. Малышка провела 6 месяцев своей жизни в больнице, и после лечения ее состояние улучшилось. Теперь папа хочет наверстать упущенное время и делает много фотографий своей крохи. И каждая из них — это шедевр.

Страшными фотографиями отец не только пугает свою родню и развлекает пользователей инстаграма, но и привлекает внимание людей к этой болезни, призывая стать донорами костного мозга. Похоже, этот парень претендует на победу в номинации «Родитель года». А кто, по-вашему, получил бы «обратный» приз?