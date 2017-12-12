25 взрослых, которые остались один на один с ребенком
У некоторых взрослых особый подход к детям. Где-то он гениальный, но граничит с сумасшествием, где-то до мурашек пробивающий своей милотой, ну а где-то тонкий и саркастичный до такой степени, что хочется у этих людей взять уроки мастерства.
AdMe.ru собрал для вас подборку самых необычных родителей и приготовил небольшой бонус в конце. А пока наслаждайтесь просмотром, не сдерживая эмоции, и обязательно поделитесь ими в комментариях.
«Моего бездетного дядю попросили присмотреть за племянниками»
«Я надрала задницу своему брату, после того как он прислал мне это фото, где рыбачит с моей дочкой»
«Я не смог найти родителей этой девочки, поэтому я запер ее с динозаврами, пока не нашел их»
Когда родителей уже тошнит от пони и принцесс
«Просматривал старые фото... Похоже, мама с папой особо не парились насчет меня»
«Это наш папа игнорирует нас в 1980-м»
Доминируй. Властвуй. Уезжай
«Моя дочь умоляла меня, что бы я купил ей лошадку, пришлось не хило экономить и отказывать себе во всем, но вот настал этот день»
«Мои родители говорят, что любят всех одинаково, но что-то верится с трудом»
«Этот рождественский подарок я точно никогда не забуду»
В банке детей готовят к взрослой жизни по-своему
У вас есть одна попытка, чтобы угадать, чьих это рук дело
«Я не знала, что у моего мужа есть такой костюм, ровно до этого момента»
«Сегодня моя дочка идет первый раз в новую школу»
Когда работаешь с папой в одном здании
«Малышка просто вручила мне это во время полета»
Когда дочь идет на свою первую дискотеку
«Оставила сына делать уроки с дедом, даже не знаю, поругать его за это или похвалить»
«Мы не ленивые родители, скорее изобретательные»
«Дочка нарисовала платье своей мечты, и бабушка сшила его»
«У меня есть дочь, и поэтому я всегда прекрасен»
«Мой папа умеет мотивировать»
«Мне, скорее всего, надо поговорить с нашей младшей дочерью, но я не знаю, с чего начать»
Когда фотку в альбом выпускника готовит отец, а не мать
Бонус: отец-фотошопер пугает бабушек с дедушками снимками их внучки
Стивену Кроули 32 года, он отец полуторогодовалой малышки Ханны, у которой редкое аутоиммунное заболевание, требующее пересадки костного мозга и курсы химиотерапии. Малышка провела 6 месяцев своей жизни в больнице, и после лечения ее состояние улучшилось. Теперь папа хочет наверстать упущенное время и делает много фотографий своей крохи. И каждая из них — это шедевр.
Страшными фотографиями отец не только пугает свою родню и развлекает пользователей инстаграма, но и привлекает внимание людей к этой болезни, призывая стать донорами костного мозга.
Похоже, этот парень претендует на победу в номинации «Родитель года». А кто, по-вашему, получил бы «обратный» приз?
Фото на превью alternativestats / reddit