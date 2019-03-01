25 человек, которых любовь толкнула на романтические подвиги

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Будучи в отношениях, мы обычно готовим своим вторым половинкам разные вкусности, делаем им милые сюрпризы и дарим подарки, о которых те давно мечтали. Но вместе с любовью приходит и готовность совершать настоящие подвиги. Например, один из героев нашей сегодняшней подборки стал донором почки для своей невесты.

Мы в AdMe.ru точно знаем: любовь действительно окрыляет. И вот 25 тому доказательств, которые мы отыскали в интернете.

1. «Я целый год копил на этот отпуск. Моя девушка сейчас в душе. Надеюсь, ей понравится такой завтрак»

2. «Моей бабушке 89 лет, а ее жениху — 86. Они встретились 9 месяцев назад и решили, что стать счастливыми никогда не поздно»

3. «Сегодня я прогуливался возле озера и увидел это»

4. «В этом году мы с женой сделали наконец парные татуировки»

5. «Пару месяцев назад я отправил своей девушке эту открытку. Сегодня она прислала мне эти кеды»

6. «Сказал жене, что чувствую себя подавленным. В тот же вечер она подарила мне эту бутылочку с маленькими записками. В каждой из них — что-то хорошее обо мне. Я люблю эту женщину»

7. «Я сам разработал дизайн кольца для моей невесты»

8. «У меня был жутко сложный день на работе и ужасно разболелась голова. Я сказал об этом своей невесте. Вот что ждало меня по возвращении домой»

«Люблю тебя. Надеюсь, ты чувствуешь себя лучше».

9. «Приготовила это для любимого на День святого Валентина»

10. «Она сама сделала мне предложение. Я не был к такому готов. Сказал „да“»

11. «Обнаружил, что жена вышила признание в любви на моей стороне покрывала. Она сделала это год назад»

12. «Моя невеста не любит цветы, и я собрал для нее букет из того, что ей нравится, — масок для лица»

13. «Вчера мы приглашали домой гостей, а сегодня 27-я годовщина нашей свадьбы. Я решил, что лучший сюрприз, который я могу сделать для жены, — навести чистоту в кухне, пока она еще спит»

14. «Моей беременной жене захотелось клубники в шоколаде. Та стоила безумно дорого, и поэтому я все сделал сам»

15. «У моего парня не было денег, чтобы украсить новую квартиру. Я нарисовала для него эти картины»

16. «Обычно по ночам я работаю, но сегодня остался дома. Любимая устроила мне СПА прямо дома»

17. «Попросила своего парня положить мои ресницы в какое-нибудь безопасное место. Вот что он сделал»

18. «На первую годовщину свадьбы муж подарил мне комикс о нас, который сам нарисовал»

19. «Папа пришел к маме на работу в костюме для Хеллоуина, чтобы поздравить ее с Днем святого Валентина. В этом нет никакой логики, но это и есть настоящая любовь»

20. Еще одно доказательство того, что настоящая любовь существует

«Только что поженились... 60 лет назад».

21. Тот случай, когда со второй половинкой точно-преточно повезло

22. «Вчера жених буквально спас мне жизнь, пожертвовав для меня свою почку. Безумно ему благодарна»

23. «У нас были проблемы с деньгами, и я попросила его ничего не дарить мне на День влюбленных. И все-таки он организовал для меня сюрприз и сам приготовил романтический ужин. Горжусь им»

24. «Моя девушка давно хотела увидеть Новую Зеландию. Сегодня у меня для нее целых два сюрприза»

Бонус: непростой подвиг ради любви в нашем цифровом мире

А на что вы готовы ради любимого человека?