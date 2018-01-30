25 человек, чье мышление не вписывается ни в один из существующих стандартов

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По статистике, каждый день у человека возникает более 60 000 мыслей. Но 95 % из них — одни и те же, постоянно повторяющиеся идеи. Однако есть люди с таким нестандартным мышлением, что даже в самых заурядных ситуациях они умудряются все делать в своей уникальной манере.

Мы в AdMe.ru за индивидуальность в любом, даже самом безумном ее проявлении, и поэтому подготовили для вас свежую порцию фотографий людей, у которых фантазия работает на полную катушку.

Когда классические кроссфит-тренировки наскучили, на помощь придет КРОКфит

Когда понимаешь, что не зря покупал GoPro

Хороший тамада, и конкурсы тоже ничего

Починил

Отремонтировал квартиру? Не дай пропасть остаткам

Эти 2 пожилые дамы пришли в компьютерный клуб, чтобы поиграть в Counter-Strike и улучшить свои компьютерные навыки

Шах и мат скучным фото с аттракционов

Вот это хладнокровие!

В этой кофейне знают, как заработать на тщеславии клиентов

Ничего необычного, просто мужчина на сегвее выгуливает своего пони

Для тех, кто устал от стандартных фото с достопримечательностями

Можно фотографировать туристов вместо памятников

Или просто выбрать не тот монумент

«Отец поставил коньяк на учет»

Скрепыш из Microsoft Office. Реинкарнация

М — маскировка

Торговый аппарат в поисках смысла жизни

Ловкость рук

Телефонная анархия

Новый взгляд на должностные обязанности

Надоели банальные фото из отпуска?

На этом автомобиле изображен его водитель. Только он и больше вообще ничего

Бунтарь

Дайте пожарным воды

Городские власти Филадельфии перед большим спортивным матчем смазали столбы кондитерским жиром, чтобы болельщики по ним не взбирались. Однако администрация недооценила упрямство фанатов, которые приняли это как вызов

А вам попадались такие оригиналы? Или, может, вы сами любите шутливые бунтарства? Поделитесь с нами в комментариях.