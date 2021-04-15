25 фото, которые расскажут о нашем мире больше, чем документальные фильмы

Большинство людей воспринимают информацию в первую очередь визуально. Поэтому лучше один раз увидеть след от удара молнии, извержение вулкана и светящихся скорпионов, чем сто раз услышать о них. Тем более что за этими чудесами не нужно ехать на край Земли: все они есть в нашей статье. Просто листайте дальше.

Мы в AdMe.ru немного завидуем людям, которым удается сделать фото редких вещей и явлений. Свидетелями именно таких чудес природы и стали герои нашей подборки.

Просто плесень на сливочном сыре

Мне никогда не было одновременно так интересно и так противно. © myswingline_stapler / Reddit

«Полагаю, это мог быть след от удара молнии в тротуар»

Вот что бывает, когда очки-хамелеоны долго остаются на солнце, но что-то закрывает их часть

«Когда кошке сбрили шерсть на боку для операции, выяснилось, что у нее на коже тоже есть пятна»

Эти грибы похожи на расплавленный воск

«Фотографировал улицу, и тут ударила молния»

«Прищемил палец и почувствовал, как он погорячел. Я решил сфотографировать его тепловизором, и вот что получилось»

В этом помещении будет стоять аппарат МРТ. Так выглядит защита от внешних электромагнитных полей

«Мой приятель сделал макрофото мыльного пузыря, и это нечто»

Необычный грибок, растущий на бревне

Банка с газировкой замерзла и взорвалась одновременно

Темно-фиолетовая кукуруза в магазине в Перу

«Сегодня утром увидел, как 28 пушистых гусениц выстроились в ряд»

«Этот доллар выпал из рабочих штанов мужа после сушки»

А вот так прорастает молоденькая ель

«Мне нравится добавлять кокосовое масло в кофе. И на фото — остатки кофе, застрявшие в кокосовом масле на дне моей кружки»

Кошачий язык вблизи

Песчаный вихрь возле Чичен-Ицы

У этой ящерицы 2 хвоста

«Моя девушка нашла в букете вот такой цветок»

Одна из гималайских соляных шахт Пакистана

Вот так выглядят скорпионы под ультрафиолетом

«Узор отпечатка моего пальца слегка деформировался после ожога. Палец раскрашен для наглядности»

«Дерево багрянник канадский цветет вот так»

«Вот как выглядит настоящий Пикачу. Это кремовый дятел»