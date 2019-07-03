25 человек, которые столкнулись с коварством судьбы там, где меньше всего ожидали
Вряд ли кто-нибудь из нас обладает талантом заранее подстелить себе соломки на случай непредвиденных обстоятельств. Так или иначе форс-мажоры и разнообразные неприятности периодически случаются с каждым, а их главным свойством неизменно является эффект неожиданности.
В эту подборку AdMe.ru попали 25 человек, для которых обычная, как казалось, ситуация сложилась совсем не так, как планировалось и ожидалось.
Оставили обувь на окне на 2 месяца, и она сжалась
Когда план А не сработал, а плана Б нет
Просто хотела добавить немного кетчупа для вкуса
Выглядит как кадр из фильма Тарантино
На самом деле это Джон Леннон из Deep Purple
«Пытался вытащить гвоздь, вместо этого согнул молоток»
К тому, что с твоими желаниями не будут считаться, нужно готовиться с детства
Вот что бывает, если припарковать машину, забыв поставить ее на ручной тормоз
Когда уже почти поверил в чудеса
Меньше всего ожидаешь, что ручка растает, пока будешь писать
Но еще меньше можно быть готовым к тому, что растают жалюзи
Когда все, что остается, — весело махать палаткам рукой
Попытка отмыть кота от тонального крема
«Порвал сухожилие на руке в 1-й же день отпуска. От 1 до 4 недель в гипсе и, возможно, операция»
«У меня было дополнительно оплаченное место у окна»
«Получила это СМС, когда доедала последний нектарин. Мой муж ненавидит помидоры»
Когда у тебя свадьба и твои туфли решили тебе поаплодировать
Готовишь вкуснейший пирог, наносишь последний штрих, а потом случается это
Когда попросили сбросить кошелек
«Сцена, которую я увидел сегодня из окна своей квартиры»
«Парень из телефонной компании сказал, что здесь копать безопасно»
«Банкомат завис с моей картой внутри»
Металлическую инвалидную коляску поставили слишком близко к прибору МРТ, и ее буквально засосало
Намазал, чтобы плечи не сгорели
Когда хотела снять красивое видео для «сториз»
А какой (возможно, недавний) случай из вашей жизни мог бы с легкостью дополнить эту подборку?
Фото на превью edkou6 / Pikabu