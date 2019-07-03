25 человек, которые столкнулись с коварством судьбы там, где меньше всего ожидали

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Вряд ли кто-нибудь из нас обладает талантом заранее подстелить себе соломки на случай непредвиденных обстоятельств. Так или иначе форс-мажоры и разнообразные неприятности периодически случаются с каждым, а их главным свойством неизменно является эффект неожиданности.

В эту подборку AdMe.ru попали 25 человек, для которых обычная, как казалось, ситуация сложилась совсем не так, как планировалось и ожидалось.

Оставили обувь на окне на 2 месяца, и она сжалась

Когда план А не сработал, а плана Б нет

Просто хотела добавить немного кетчупа для вкуса

Выглядит как кадр из фильма Тарантино

На самом деле это Джон Леннон из Deep Purple

«Пытался вытащить гвоздь, вместо этого согнул молоток»

К тому, что с твоими желаниями не будут считаться, нужно готовиться с детства

Вот что бывает, если припарковать машину, забыв поставить ее на ручной тормоз

Когда уже почти поверил в чудеса

Меньше всего ожидаешь, что ручка растает, пока будешь писать

Но еще меньше можно быть готовым к тому, что растают жалюзи

Когда все, что остается, — весело махать палаткам рукой

Попытка отмыть кота от тонального крема

«Порвал сухожилие на руке в 1-й же день отпуска. От 1 до 4 недель в гипсе и, возможно, операция»

«У меня было дополнительно оплаченное место у окна»

«Получила это СМС, когда доедала последний нектарин. Мой муж ненавидит помидоры»

Когда у тебя свадьба и твои туфли решили тебе поаплодировать

Готовишь вкуснейший пирог, наносишь последний штрих, а потом случается это

Когда попросили сбросить кошелек

«Сцена, которую я увидел сегодня из окна своей квартиры»

«Парень из телефонной компании сказал, что здесь копать безопасно»

«Банкомат завис с моей картой внутри»

Металлическую инвалидную коляску поставили слишком близко к прибору МРТ, и ее буквально засосало

Намазал, чтобы плечи не сгорели

Когда хотела снять красивое видео для «сториз»

А какой (возможно, недавний) случай из вашей жизни мог бы с легкостью дополнить эту подборку?