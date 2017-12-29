25 человек, которых наверняка приняли на работу за их отменное чувство юмора
Наверное, у каждого на работе есть такой человек, который смешит весь отдел. И это замечательно, ведь без таких людей жизнь была бы скучна.
Мы в AdMe.ru собрали для вас самые забавные примеры офисного юмора и призываем вас наслаждаться ими вместе с нами.
Ох уж эти коллеги, то ли правда радуются, то ли издеваются — непонятно
«У нас в офисе появился новый работник»
«Вот что я обнаружил, когда пришел сегодня на работу»
Просто картина в туалете
Офис ярых защитников животных
Если кто-то разлил кофе, самый креативный коллега превратит пятно в кота
Программисты — они такие
Когда начальник хитрый, но подчиненные еще хитрее
Кто-то пересмотрел фильмы про ограбления
А потом будет сюрприз
«А я-то хотел уже выкидывать мышку»
Вот это действительно крутой розыгрыш
А почему же клавиатуру в таком же стиле не сделали? Я как раз обед дома забыл
«Сегодня на работе я чуть было не стал жертвой сердечного приступа...»
«Мэм, я делаю все, что могу»
Рабочий компьютер работника «Икеи» наверняка выглядит так
Кусочек рая для тех, кто мыслями все еще в отпуске
Коллеги решили похвастаться тем, сколько газировки они выпивают
Если, вернувшись из отпуска, вы встретили на своем рабочем месте кого-то другого — не удивляйтесь
Иногда коллег действительно не хватает
Когда в офисе становится слишком скучно, появляется новый сотрудник
Не соблюдал дедлайны?
Когда пол скользкий и брейк-данс хорошо получается
Гениальный ход, интересно, сработало ли?
И не знаешь, плакать или смеяться с таких вот объявлений
А какие курьезы случаются у вас на работе? Делитесь с нами в комментариях!
Фото на превью OctopussSevenTwo / imgur