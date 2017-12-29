25 человек, которых наверняка приняли на работу за их отменное чувство юмора

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Наверное, у каждого на работе есть такой человек, который смешит весь отдел. И это замечательно, ведь без таких людей жизнь была бы скучна. Мы в AdMe.ru собрали для вас самые забавные примеры офисного юмора и призываем вас наслаждаться ими вместе с нами.

Ох уж эти коллеги, то ли правда радуются, то ли издеваются — непонятно

«У нас в офисе появился новый работник»

«Вот что я обнаружил, когда пришел сегодня на работу»

Просто картина в туалете

Офис ярых защитников животных

Если кто-то разлил кофе, самый креативный коллега превратит пятно в кота

Программисты — они такие

Когда начальник хитрый, но подчиненные еще хитрее

Кто-то пересмотрел фильмы про ограбления

А потом будет сюрприз

«А я-то хотел уже выкидывать мышку»

Вот это действительно крутой розыгрыш

А почему же клавиатуру в таком же стиле не сделали? Я как раз обед дома забыл

«Сегодня на работе я чуть было не стал жертвой сердечного приступа...»

«Мэм, я делаю все, что могу»

Рабочий компьютер работника «Икеи» наверняка выглядит так

Кусочек рая для тех, кто мыслями все еще в отпуске

Коллеги решили похвастаться тем, сколько газировки они выпивают

Если, вернувшись из отпуска, вы встретили на своем рабочем месте кого-то другого — не удивляйтесь

Иногда коллег действительно не хватает

Когда в офисе становится слишком скучно, появляется новый сотрудник

Не соблюдал дедлайны?

Когда пол скользкий и брейк-данс хорошо получается

Гениальный ход, интересно, сработало ли?

И не знаешь, плакать или смеяться с таких вот объявлений

А какие курьезы случаются у вас на работе? Делитесь с нами в комментариях!