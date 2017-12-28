25 человек, которые совершенно случайно наткнулись на своих двойников

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Посмотреть на себя со стороны, оказывается, можно в самом прямом смысле слова. В этом убедились наши герои. AdMe.ru собрал фотографии, которые доказывают, что теория о том, что у каждого из нас есть двойник, совсем не теория.

25. Когда незнакомец — твоя точная, только уменьшенная копия

24. И ведь все трое играют в разных шагающих оркестрах

23. Этот парень явно недоволен тем, что в Таиланде он не один такой уникальный

22. «Муж подруги оказался в самолете на соседнем месте со своим двойником, они решили отметить это после прилета»

21. Черт, их уже трое!

20. «Зашел по пути с работы в магазин, а оказывается, только вернулся из космоса»

19. «Перед нами открываются заманчивые перспективы»

18. «Когда я впервые пошел в колледж, куча незнакомых мне людей кричала: „Привет, Брайан“, хотя я Джош. Позже я выяснил почему»

17. Да как такое вообще возможно?

16. Может, это сестры, разлученные при рождении?

15. То выражение лица, когда нашел своего двойника и собираешься разыграть родных

14. «Столкнулась с моей копией. Отец, двоюродные братья и родной брат не смогли распознать подмену»

13. «Девушка этого парня перепутала меня с ним, так и познакомились»

12. Когда твой двойник — опасный парень

11. Может, в этот бар пускают только одинаковых парней?

10. Твое удивление, когда встречаешь на концерте своего двойника

9. Мне кажется, или лицо на футболке тоже на них похоже?

8. Как две капли воды, может, все дело в бороде?

7. «Будто с меня статую делали»

6. Кажется, двойник Златана Ибрагимовича удивлен их сходству больше, чем сам футболист

5. Почтальон из Лестера умудрился попасть в клубный автобус благодаря сходству с форвардом «Лис» Джейми Варди

4. «Мы просто стояли в очереди, когда рядом появился этот парень»

3. «Кажется, у меня появился злой двойник». Сказать так может любой из этих парней

2. Если бы не разная одежда — угадать, кто есть кто, было бы невозможно

1. «Мой папа очень хотел быть похожим на кого-нибудь, и вот как-то он столкнулся в коридоре с Джоном Малковичем»

В нашей редакции все больше крепнет уверенность, что и наши двойники ходят по улицам где-то совсем рядом и вот-вот мы с ними встретимся. А вам когда-нибудь случалось разглядеть в толпе собственное лицо?