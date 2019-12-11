25 человек, которые случайно поймали удачу за хвост
Если брать во внимание теорию больших чисел, то везение — это вполне обыденное явление. Хотя мы и привыкли считать удачу особенной и редкой, но вот некоторые могут не согласиться с нами. Ведь с ней мы можем сталкиваться хоть каждый день и не замечать этого. Например, нечаянно наткнуться на поляну, полную грибов, или найти жемчужину в своем ужине.
AdMe.ru уверен: фортуна может улыбаться нам чуть ли не ежедневно. Наша подборка это докажет.
Двойной желток, говорите? А как вам такое?
«Нашел этот сюрприз в библиотечной книге»
«Дорогой следующий читатель. Когда я взял эту книгу, внутри нее лежал выигрышный лотерейный билет на $ 100. Это был приятный сюрприз! Я понял, что хочу поделиться частью этих денег. Вот твоя доля — наслаждайся!»
«Я нашел „ведьмин круг“!»
«Случайно встретил Фореста Уитакера в Уганде»
«В моем мороженом попался огромный кусок шоколада»
«Поехали с отцом за грибами. И случайно вышли на полянку, где было очень много грибов. Собрали 9 ведер»
«Мне дали скидку в $ 0,04, потому что кассиру понравилась моя рубашка»
Авокадо без косточки!
«Нет ничего лучше, чем взять книгу и найти фотографию (и автограф) автора внутри»
Женщина потеряла обручальное кольцо в своем огороде и нашла его 13 лет спустя на морковке
«Сегодня в моей сдаче я нашел 100-летнюю монету»
«Совершенно случайно наткнулся на дикий арбуз в пустыне Сахара»
«Моей жене попалась вот такая мегапеченька»
«Мне попались 3 однодолларовых банкноты с серийными номерами в правильной последовательности»
Просто огромная черника
«Я нашел 4-листный и 5-листный клевер в книге, которой почти 200 лет»
«Супердлинное маршмеллоу»
«Эту жемчужину я нашел в устрице, которую ел»
«У этого апельсина внутри был маленький мини-апельсин»
«Вот такая гигантская хлопина попалась мне в моем завтраке»
«Я нашел на дороге специальную купюру, которую используют для съемок в фильмах»
«Использовать только для съемок».
«Мне попался этот мегачитос»
«Я нашел 3 четырехлистных клевера в одном месте»
«Эту римскую монету я нашел во Франции с помощью металлоискателя. Ей больше 2 000 лет»
Счастливый билет
А вы считаете себя удачливым? Если да, то насколько часто с вами случаются такие вот мини-везения?
Фото на превью MrBizarre / imgur