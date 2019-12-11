25 человек, которые случайно поймали удачу за хвост

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Если брать во внимание теорию больших чисел, то везение — это вполне обыденное явление. Хотя мы и привыкли считать удачу особенной и редкой, но вот некоторые могут не согласиться с нами. Ведь с ней мы можем сталкиваться хоть каждый день и не замечать этого. Например, нечаянно наткнуться на поляну, полную грибов, или найти жемчужину в своем ужине.

AdMe.ru уверен: фортуна может улыбаться нам чуть ли не ежедневно. Наша подборка это докажет.

Двойной желток, говорите? А как вам такое?

«Нашел этот сюрприз в библиотечной книге»

«Дорогой следующий читатель. Когда я взял эту книгу, внутри нее лежал выигрышный лотерейный билет на $ 100. Это был приятный сюрприз! Я понял, что хочу поделиться частью этих денег. Вот твоя доля — наслаждайся!»

«Я нашел „ведьмин круг“!»

«Случайно встретил Фореста Уитакера в Уганде»

«В моем мороженом попался огромный кусок шоколада»

«Поехали с отцом за грибами. И случайно вышли на полянку, где было очень много грибов. Собрали 9 ведер»

«Мне дали скидку в $ 0,04, потому что кассиру понравилась моя рубашка»

Авокадо без косточки!

«Нет ничего лучше, чем взять книгу и найти фотографию (и автограф) автора внутри»

Женщина потеряла обручальное кольцо в своем огороде и нашла его 13 лет спустя на морковке

«Сегодня в моей сдаче я нашел 100-летнюю монету»

«Совершенно случайно наткнулся на дикий арбуз в пустыне Сахара»

«Моей жене попалась вот такая мегапеченька»

«Мне попались 3 однодолларовых банкноты с серийными номерами в правильной последовательности»

Просто огромная черника

«Я нашел 4-листный и 5-листный клевер в книге, которой почти 200 лет»

«Супердлинное маршмеллоу»

«Эту жемчужину я нашел в устрице, которую ел»

«У этого апельсина внутри был маленький мини-апельсин»

«Вот такая гигантская хлопина попалась мне в моем завтраке»

«Я нашел на дороге специальную купюру, которую используют для съемок в фильмах»

«Использовать только для съемок».

«Мне попался этот мегачитос»

«Я нашел 3 четырехлистных клевера в одном месте»

«Эту римскую монету я нашел во Франции с помощью металлоискателя. Ей больше 2 000 лет»

Счастливый билет

А вы считаете себя удачливым? Если да, то насколько часто с вами случаются такие вот мини-везения?