25 находчивых людей, чья лень граничит с гениальностью

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Лень — источник творчества и двигатель прогресса. Пульт дистанционного управления, лифт, подгузники — эти и многие другие изобретения, делающие нашу жизнь такой удобной, появились на свет только благодаря лени их создателей. Может, и среди этой подборки есть будущие великие гении безделья?

AdMe.ru собрал 25 героев, чья изобретательность открывает новые горизонты для каждого, кто не любит перетруждаться.

«Вообще, я бы никогда не стала выкладывать свою фотографию в ванной, но я просто хочу, чтобы вы все знали, что контейнеры для еды на вынос отлично плавают»

Кому нужны современные технологии, если сотрудники такие находчивые?

Вопросы доставки еды особенно вдохновляют на креативные решения

«Сама не знаю, становлюсь ли я изобретательнее или просто ленивее»

Зачем ходить, когда можно забрать у внука скейт и кататься с ветерком?

Туалетное оригами — искусство, подвластное только истинным гуру лени

Зачем печь торт, если именинную свечку можно прикрепить и к коробке с полуфабрикатом?

«Моя бритва сломалась 5 лет назад, и я до сих пор ленюсь купить новую»

То ли лень, то ли не определился

Зачем работать, когда Google и так знает все

Когда лень готовить в микроволновке в 2 захода

«Мой племянник решил не утруждать себя, изучая английскую букву Н»

Отсутствие чистых тарелок открывает новый взгляд на привычные вещи

Когда под рукой игрушечный пистолет, можно вообще не вставать с кровати, чтобы выключить свет

И шея теперь не затекает

Быстрый обед с помощью кофеварки становится молниеносным

«Мне было слишком лень следить за кастрюлей, и я просто включил скайп»

Одним выстрелом двух зайцев: и Хеллоуин, и Рождество в одном флаконе

Изящное решение проблемы арбузных косточек

«Вот так мой друг чистит плитку в ванной»

Гениальный и экстравагантный лайфхак для отдыхающих

Ты не сможешь работать лежа, говорили они

Ходить? Это уже слишком

«Под рукой не было никаких приборов, так что я просто отломала край вешалки, чтобы было чем поесть»

Каждый гениальный лентяй умеет мыслить широко

А вас лень вдохновляла на великие изобретения? Не ленитесь поделиться вашей находчивостью в комментариях.