25 человек, которые рискнули заказать товары в интернете и уже тысячу раз пожалели об этом
Первая покупка через интернет состоялась в 1994 году. Дэн Кон основал NetMarket, и на его сайте купили диск Стинга, оплатив товар с помощью банковской карты. С тех пор онлайн-шопинг настолько круто набрал обороты, что, кажется, нет человека, который бы еще не был вовлечен в этот процесс. Однако порой налаженный механизм продаж через сеть дает сбой и покупателям привозят не то, что они ожидали приобрести.
Мы в AdMe.ru искренне сочувствуем тем, кто хотел купить себе полезные новые вещи, а получил одно сплошное разочарование. А в конце статьи мы подготовили пару вкусных бонусов, которые докажут, что сюрпризы при заказе могут ждать не только в онлайн-магазинах.
1. И это ждет каждую, купившую свадебное платье онлайн
2. «Моя подруга заказала несколько утяжелителей для ног для бега и почему-то получила это... Я пытаюсь убедить ее бегать с тем, что дали»
3. Теперь у хомяка есть отличное место для хранения своих вещей
4. Не стоит делать в этом зеркале селфи, и лучше вообще лишний раз туда не смотреться
5. «Мои родители купили ужасные джинсы. Такого я еще не видел — дырки на коленях были вырезаны четкими квадратами. Мой папа никогда так не смеялся»
«Вот как папа выглядит в них».
6. «Друг заказал большой настенный гобелен, и вот что в итоге пришло»
7. «Моя жена заказала подставку для посуды, увидев рекламу в Instagram»
8. «Соседи заказали шезлонг за $ 5 для сада. Мы думали, что это нереальная удача. Он только что прибыл...»
9. «Посмотрите, что я заказал, посмотрите, что я получил. Не надо так, ребята»
Надпись на плакате: «Хорошая атмосфера».
10. «Заказал печать. Теперь у моей фирмы логотип „Извините, картинка не найдена“»
11. Сверла идеального соседа: гнутся при первом же использовании, недорого на AliExpress
12. «Заказал для своей девушки подушку с моей фотографией, когда она уехала учиться в университете. Но мои ожидания не оправдались»
13. «Кажется, я был слишком наивен, ожидая, что они будут такими же, как на коробке?»
14. Кому-то, видимо, не удастся украсить свой праздник оригинальными шарами
15. «Мой двоюродный брат заказал торт для своей единственной. И сказал пекарям написать все, что они хотят, потому что это только для нее, для нее одной»
Надпись на торте: «Время играть в любимую американскую игру: я голоден или мне скучно?»
16. Предполагается, что вы заказываете платье онлайн, чтобы никогда ни в коем случае его не надеть
17. Теперь вы знаете, как выглядят перчатки, у которых все пальцы одинаковой длины
18. «Я и мои друзья из медицинского колледжа заказали около 60 таких футболок. Рисунок должен был выглядеть так, словно у меня на плечах стетоскоп»
19. «То, что показывают в рекламе, и то, что я получила. Не верьте рекламе в Instagram»
20. «На сайте устройство продается за солидную сумму и обещает нейтрализовать вредное излучение от компьютера. Вот содержимое сего сверхинновационного предмета»
«А имеем мы кусок пластика и 2 коротких проводка. Я очень надеялся, что они добавят хоть что-то, отдаленно напоминающее, что устройство за ₽ 6 тыс. выполняет свою функцию».
21. Китайская обувь, которая раздает советы
Надпись на кроссовке: «Беги, мой мальчик».
22. «Жена заказала бассейн для нашей собаки. Мы ждали его месяц. И это то, что мы получили»
23. «Видимо, это рулетка инструктора по танцам — 5, 6, 7, 8!»
24. «Итак, я заказал шикарный плед онлайн»
25. Похоже, матрас должен дорасти до нужного размера
Бонус № 1: «Заказал пиццу — половина пеперони, половина грибная... Такого распределения начинки я не ожидал»
Бонус № 2: «Заказал пиццу и нашел в ней латексную перчатку. Как это могло произойти? „О нет, перчатка упала в тесто! Ну да ладно, она уже там, так что давайте не будем ее трогать“»
Как вы относитесь к покупкам в интернете?