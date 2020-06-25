25 человек, которые рискнули заказать товары в интернете и уже тысячу раз пожалели об этом

Первая покупка через интернет состоялась в 1994 году. Дэн Кон основал NetMarket, и на его сайте купили диск Стинга, оплатив товар с помощью банковской карты. С тех пор онлайн-шопинг настолько круто набрал обороты, что, кажется, нет человека, который бы еще не был вовлечен в этот процесс. Однако порой налаженный механизм продаж через сеть дает сбой и покупателям привозят не то, что они ожидали приобрести.

Мы в AdMe.ru искренне сочувствуем тем, кто хотел купить себе полезные новые вещи, а получил одно сплошное разочарование. А в конце статьи мы подготовили пару вкусных бонусов, которые докажут, что сюрпризы при заказе могут ждать не только в онлайн-магазинах.

1. И это ждет каждую, купившую свадебное платье онлайн

2. «Моя подруга заказала несколько утяжелителей для ног для бега и почему-то получила это... Я пытаюсь убедить ее бегать с тем, что дали»

3. Теперь у хомяка есть отличное место для хранения своих вещей

4. Не стоит делать в этом зеркале селфи, и лучше вообще лишний раз туда не смотреться

5. «Мои родители купили ужасные джинсы. Такого я еще не видел — дырки на коленях были вырезаны четкими квадратами. Мой папа никогда так не смеялся»

«Вот как папа выглядит в них».

6. «Друг заказал большой настенный гобелен, и вот что в итоге пришло»

7. «Моя жена заказала подставку для посуды, увидев рекламу в Instagram»

8. «Соседи заказали шезлонг за $ 5 для сада. Мы думали, что это нереальная удача. Он только что прибыл...»

9. «Посмотрите, что я заказал, посмотрите, что я получил. Не надо так, ребята»

Надпись на плакате: «Хорошая атмосфера».

10. «Заказал печать. Теперь у моей фирмы логотип „Извините, картинка не найдена“»

11. Сверла идеального соседа: гнутся при первом же использовании, недорого на AliExpress

12. «Заказал для своей девушки подушку с моей фотографией, когда она уехала учиться в университете. Но мои ожидания не оправдались»

13. «Кажется, я был слишком наивен, ожидая, что они будут такими же, как на коробке?»

14. Кому-то, видимо, не удастся украсить свой праздник оригинальными шарами

15. «Мой двоюродный брат заказал торт для своей единственной. И сказал пекарям написать все, что они хотят, потому что это только для нее, для нее одной»

Надпись на торте: «Время играть в любимую американскую игру: я голоден или мне скучно?»

16. Предполагается, что вы заказываете платье онлайн, чтобы никогда ни в коем случае его не надеть

17. Теперь вы знаете, как выглядят перчатки, у которых все пальцы одинаковой длины

18. «Я и мои друзья из медицинского колледжа заказали около 60 таких футболок. Рисунок должен был выглядеть так, словно у меня на плечах стетоскоп»

19. «То, что показывают в рекламе, и то, что я получила. Не верьте рекламе в Instagram»

20. «На сайте устройство продается за солидную сумму и обещает нейтрализовать вредное излучение от компьютера. Вот содержимое сего сверхинновационного предмета»

«А имеем мы кусок пластика и 2 коротких проводка. Я очень надеялся, что они добавят хоть что-то, отдаленно напоминающее, что устройство за ₽ 6 тыс. выполняет свою функцию».

21. Китайская обувь, которая раздает советы

Надпись на кроссовке: «Беги, мой мальчик».

22. «Жена заказала бассейн для нашей собаки. Мы ждали его месяц. И это то, что мы получили»

23. «Видимо, это рулетка инструктора по танцам — 5, 6, 7, 8!»

24. «Итак, я заказал шикарный плед онлайн»

25. Похоже, матрас должен дорасти до нужного размера

Бонус № 1: «Заказал пиццу — половина пеперони, половина грибная... Такого распределения начинки я не ожидал»

Бонус № 2: «Заказал пиццу и нашел в ней латексную перчатку. Как это могло произойти? „О нет, перчатка упала в тесто! Ну да ладно, она уже там, так что давайте не будем ее трогать“»