25 человек, которые решили исправить всего одну деталь в своей внешности и круто преобразили себя

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В 80-х годах прошлого века модницы не щадили себя и решительно удаляли большую часть брови пинцетом. «Бровь должна быть тоненькая-тоненькая, как ниточка. Удивленно приподнятая», — отмечала Верочка из «Служебного романа». Такая мода давно канула в небытие и сменилась трендом на натуральность. Но между тем некоторые девушки не могут оставить свои брови в покое и пытаются сами придумать им оригинальную форму, а в результате страдает весь образ.

Мы в AdMe.ru ценим людей с чувством юмора, которые готовы найти свои старые фото и от души посмеяться над собой. И тем, как они яростно орудовали пинцетом, стремясь создать из своих бровей идеал красоты. Жаль, что безуспешно.

1. «Раньше люди называли мои брови гусеницами»

2. «13 лет и 31 год — потеряла очки, нашла брови»

3. «Я сделала этот коллаж, чтобы показать, как похудела на 40 кг, но осознала, что еще и мои брови значительно улучшились»

4. «До и после того, как я осознала, что у меня есть брови и за ними нужно следить»

5. «Верхнее фото сделано 6 лет назад, когда я красила и выщипывала брови, нижнее фото — сегодня»

6. «Прошло 10 лет. Как думаете, я наконец их исправила?»

7. Брови кардинально меняют выражение и черты лица

8. «15 лет и 19 лет! В 16 лет я занялась бровями и начала бороться с прыщами»

9. «Я прошла долгий путь. Большое спасибо честным отзывам в интернете о моей внешности. Я нуждалась в них, чтобы стать лучше»

10. «Небольшая социальная реклама для вас»

11. «Поняла, что мои брови были слишком далеко друг от друга. И я на несколько месяцев прекратила выщипывать их»

12. «Раньше я сбривала и выщипывала брови»

13. «Между фото прошло несколько лет»

14. «Трансформация заняла 2 года, но я чувствую себя намного лучше, не рисуя несуществующие брови»

15. «19 лет против 28 лет. Я даже не знаю, как словами описать мои изменения»

16. Брови «до» и «после» — поразительные изменения!

17. «От 16-летнего подростка без бровей до 20-летнего разумного человека»

18. «12 лет и 31 год. Видимо, однажды кто-то сказал мне, что брови способны изменить внешность. Но кто же знал?!»

19. «На это больно смотреть, но вот вам мои брови 4 года назад и сегодня. Слава богу, я поменяла свою технику нанесения макияжа»

20. «Хочу представить вашему вниманию мои брови „до“ и „после“»

21. «2016-й и 2019-й. Фото моих бровей все еще заставляет меня съеживаться от неловкости»

22. «Мне действительно любопытно, что, по-вашему, хуже — „до“ или „после“?»

23. «Спустя 10 лет я чувствую себя лучше и моложе»

24. «Как росли мои брови. Фото 2016 года и 2019 года»

25. «Вот она — сила преображения! Мои брови раньше и сейчас»

Бонус: брови знаменитостей тоже с годами меняются в лучшую сторону, вместе с их обладательницами

А как вы ухаживаете за бровями?