25 человек, которые очень хотели всех обмануть, но что-то пошло не так

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Печальный опыт Пиноккио должен был научить нас, что врать нехорошо и, главное, наказуемо. Но всегда найдутся те, кто решит попытать удачи и продемонстрировать свое мастерство обманщика. Увы, не всем удается выйти сухими из воды. AdMe.ru собрал для вас истории фееричных обманщиков, которые пытались надурить нас, но попались.

Неужели так делают не только в мультфильмах?

«Один билет в кино, пожалуйста».

Накладочка вышла

И зачем только врать, что стоишь в пробке?

«Застрял в пробке :(»

Искусство фотошопа на грани фантастики

Ох уж эти маркетологи!

«Распродажа. Последний экземпляр!»

Тот случай, когда у тебя просят интимное фото, а ты не такая

Твое лицо, когда ты понял, что хозяин — обманщик

«Другой маршрут в ветеринарную клинику работал до тех пор, пока мы не повернули за угол».

Что просили, то и получили

«Анализ стула».

Даже грузовики врут

«Мы вписываемся.»

На что только не решаются ради видимости красивой жизни

А разве это не круче?

Провалила тест и на беременность, и на сообразительность

Забор, принесенный в жертву красоте

Надеемся, он готовит лучше, чем относится к чужим принципам

Может, они имеют в виду размер картофелин?

«Новый размер, теперь еще больше!»

Казалось бы, такая мелочь, а как меняет кадр

А снимал, конечно же, на фотоаппарат

«Я тут единственный, кто не пялится в телефон!»

Да как вам не стыдно?

«Двое мужчин и грузовик».

Жизнь как в фильме: проснулась уже с безупречным макияжем

— Так и не смогла выбраться из кровати этим утром.

— Круто, что это не помешало тебе нанести макияж.

«Я не такая, я читаю, пока вы сидите в телефонах»

Невиданное коварство!

Ничего удивительного, просто проводные солнечные батареи

Этот парень утверждал, что ненавидит котов

Великий покоритель вершин. Хотя постойте...

Магия удачного ракурса

«Селфи перед клубом и то, как она действительно выглядит в клубе».

А у вас случались забавные истории с неудавшимися обманами?