25 человек, которые очень хотели всех обмануть, но что-то пошло не так
Печальный опыт Пиноккио должен был научить нас, что врать нехорошо и, главное, наказуемо. Но всегда найдутся те, кто решит попытать удачи и продемонстрировать свое мастерство обманщика. Увы, не всем удается выйти сухими из воды.
AdMe.ru собрал для вас истории фееричных обманщиков, которые пытались надурить нас, но попались.
Неужели так делают не только в мультфильмах?
«Один билет в кино, пожалуйста».
Накладочка вышла
И зачем только врать, что стоишь в пробке?
«Застрял в пробке :(»
Искусство фотошопа на грани фантастики
Ох уж эти маркетологи!
«Распродажа. Последний экземпляр!»
Тот случай, когда у тебя просят интимное фото, а ты не такая
Твое лицо, когда ты понял, что хозяин — обманщик
«Другой маршрут в ветеринарную клинику работал до тех пор, пока мы не повернули за угол».
Что просили, то и получили
«Анализ стула».
Даже грузовики врут
«Мы вписываемся.»
На что только не решаются ради видимости красивой жизни
А разве это не круче?
Провалила тест и на беременность, и на сообразительность
Забор, принесенный в жертву красоте
Надеемся, он готовит лучше, чем относится к чужим принципам
Может, они имеют в виду размер картофелин?
«Новый размер, теперь еще больше!»
Казалось бы, такая мелочь, а как меняет кадр
А снимал, конечно же, на фотоаппарат
«Я тут единственный, кто не пялится в телефон!»
Да как вам не стыдно?
«Двое мужчин и грузовик».
Жизнь как в фильме: проснулась уже с безупречным макияжем
— Так и не смогла выбраться из кровати этим утром.
— Круто, что это не помешало тебе нанести макияж.
«Я не такая, я читаю, пока вы сидите в телефонах»
Невиданное коварство!
Ничего удивительного, просто проводные солнечные батареи
Этот парень утверждал, что ненавидит котов
Великий покоритель вершин. Хотя постойте...
Магия удачного ракурса
«Селфи перед клубом и то, как она действительно выглядит в клубе».
А у вас случались забавные истории с неудавшимися обманами?
Фото на превью Zaqudon / reddit