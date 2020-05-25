25+ человек, которые прямо на рабочем месте столкнулись с самой нелепой ситуацией в своей жизни
Построить хорошие отношения в коллективе бывает сложно. Учитывать приходится многое: специфику производства, характеры коллег и, конечно, степень самодурства начальника. Согласно стереотипу, сложности возникают именно в последнем пункте.
Мы в AdMe.ru прочитали эти истории и поняли, что некоторым людям работа дается непросто именно из-за не всегда адекватных начальников и обилия абсурдных правил. Очень надеемся, что в вашем окружении нет никого, кто хотя бы отдаленно мог бы напоминать героев этой подборки.
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Еще до окончания университета работала в кинокомпании. Каждый сотрудник должен был вести график рабочего дня, отмечая там все дела, включая обед. Спустя неделю после начала работы начальница стала интересоваться, куда я направляюсь, каждый раз, когда я выходила из-за стола. Ее интересовало также, как долго и сколько раз в день я хожу в туалет. © Shevon Lim / Quora
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А я сам виноват. Работал страховым агентом и должен был объяснять клиентам и их близким, что делать, когда застрахованный родственник умер. Опытным путем выяснил, что если одеться в черное и надеть красный галстук, то продажи шли лучше. Через несколько месяцев пиарщики компании получили обратную связь от клиентов. Выяснилось, что, хотя в целом моей работой они довольны, порой я слишком пугал их, когда приходил в своем образе и вещал о похоронах. Теперь мне нельзя носить черное с красным на работе. © Tyler Storms / Quora
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Работаю в киностудии. Начальница запретила носить футболки и джинсы: только офисный стиль, женщинам — каблуки. Можете себе представить, каково на каблуках подниматься на стремянку, чтобы поправить свет и кабели? © Shevon Lim / Quora
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У нас запретили бумажные полотенца. Работаю в большом кол-центре. Кто-то засунул их в унитаз, и пришлось отвалить кучу денег, чтобы починить все. Через месяц история повторилась. Полотенца убрали, поставили вместо них сушилку. Стало жутко неудобно, мы много раз поднимали вопрос и обращались к начальству с просьбой вернуть полотенца, а пока брали в туалет свои. В итоге я дошла до администрации здания, держатель для полотенец установили, а потом наш работодатель опять снял его. © Susan Kaveny / Quora
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У нас ввели на работе правило: по утрам, до 12:00, разговариваем на английском. Сначала работали молча, потом стали приходить после 12:00. © webholt / Twitter
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Начальник сегодня сказал, что тому, кто уйдет с работы первым, он снизит премию на 10 %, второму на 20 %, остальным по нулям. Спросили, почему второму-то больше? Ответ гениален: «Тот, кто ушел вторым, сидел и караулил первого». Ушли все разом. © KiraN / Pikabu
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На работе нам нельзя произносить фразу «Ничего себе». Нужно заменять ее фразой «Вот это да». Мол, если я говорю «Ничего себе», то останусь без всего. © Sabina_Isk / Twitter
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Буквально на днях всем прилетел наказ «не дружить и не общаться вообще» с девочкой, которая уволилась. Потому что у них с начальником личный конфликт. Руководитель, к слову, мужского пола. © PashchaV / Twitter
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Начальник уволился. Одна из работниц взяла на себя его обязанности, даже переехала в его кабинет, но повышения так и не получила. Сидит себе, работает, и тут в комнату заходит паренек и начинает разрезать ее ковер. Она поинтересовалась, мол, что он такое делает. Оказалось, что по правилам ей нельзя иметь ковер от стены до стены: недостаточно высокая должность. Зато можно иметь коврик. © Biron Lim / Quora
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Начальник на планерке объявляет: слишком часто ходите в туалет, много времени теряете. Теперь, мол, пришли к 9:00 и в следующий раз выходите в 12:00. Потом на обед с 14:00 до 15:00, а потом уже до 18:00 сидите в офисе. Никаких туалетов и перекуров. Мы пытались возразить, напомнить о правилах трудового распорядка, но в ответ услышали: «Я здесь главное правило». Раз так, коллективно собрались и купили эмалированные горшки. На следующий день каждый поставил горшок у стола. Начальник ничего не сказал, зато позвонили из службы безопасности головного офиса. Мол, мы по камерам видим: почему у вас все люди с горшками? Рассказали, что новый руководитель в туалет не отпускает. Через час приехал генеральный. Столько разных слов наш маленький коллектив еще не слышал за дверями кабинета. Босса быстро уволили, горшки отменили. Всем была начислена премия в размере ₽ 1 000 в качестве компенсации. © dadudist / Pikabu
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Уволился из конторы, где гендиректор на полном серьезе настаивал на том, что все должны приходить на работу минимум за полчаса до начала рабочего дня. А тем, мол, кто вечером после окончания рабочего времени «подрывается» на выход и не отрабатывает еще полчаса, он лично будет работы добавлять. © Ahrem / Pikabu
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На работе было строгое правило: не готовить в микроволновке попкорн. Вообще никогда. Об этом предупредили в первый рабочий день. Оказалось, что очень много людей устанавливают таймер на 5–6 минут и уходят. Вы спросите, почему они не ставили таймер на меньшее время и не следовали инструкции на пачке? У меня нет ответа. В конторе работали 25 000 человек, и, видимо, многие из них недостаточно умны, чтобы готовить попкорн в микроволновке. © Charlie Rand / Quora
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У нас на работе были запрещены обсуждения:
— спортивных, политических, религиозных радио- и ТВ-программ;
— азартных игр, развлекательных мероприятий, таких как катание на лодках или боулинг;
— музыки, местных и государственных новостей по любым вопросам.
А также никакой ненормативной лексики, заигрываний. Менеджеры не могли прийти в офис в понедельник и рассказать, как провели выходные. Потому что они, скорее всего, богаче, чем другие сотрудники, и последние огорчатся, что не могут позволить себе такие же развлечения. Единственные разрешенные темы для обсуждения — бизнес, погода, еда, семья. © Michael Swedenberg / Quora
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На работе у всех угловые столы с равными сторонами, компьютер стоит посередине. Мне так сидеть неудобно: болит шея, экран бликует. Передвинул компьютер на одну из сторон, но это заметил менеджер. Сказала, что я должен вернуть компьютер назад, пока не принесу справку от врача, подтверждающую, что конфигурация стола вредит моей шее. © Kay Essie-Long / Quora
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У нас нельзя было общаться с кем-то, кто ниже тебя по должности. Это не было официальным правилом, но меня вызвали на ковер, когда узнали, что в столовой я сижу с производственным персоналом. © Tori Camille / Quora
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Недавно меня позвали на совещание. Все 30 минут, которые оно длилось, мне рассказывали, какой я плохой. Я бился, как Панджшерский лев, стремясь отстоять свою правоту, но все мои аргументы и доводы не принимались во внимание. В какой-то момент меня даже начали пугать увольнением. И тут мне надоело. Я молча встал из-за стола и направился к выходу из кабинета, провожаемый удивленными взглядами всех присутствующих. Первым опомнился начальник.
— Стоять! Куда собрался? — рявкнул он.
— В отдел кадров. Вы меня убедили. Нечего мне тут делать. Пойду напишу заявление на увольнение по собственному желанию, — спокойно ответил я.
— Вот что ты за человек такой? — вздохнул начальник. — Почему ты, чуть что, сразу начинаешь огрызаться? На тебя уже на совещании поорать нельзя? Вот уволишься ты, а работать кто будет? Нет у нас к тебе претензий. Иди спокойно работай.
С тех пор я был еще на паре совещаний. Мозг выносили всем, кроме меня. © ZhoraLiberman / Pikabu
А какие абсурдные правила и запреты действуют у вас на работе?