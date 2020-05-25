25+ человек, которые прямо на рабочем месте столкнулись с самой нелепой ситуацией в своей жизни

Недавно меня позвали на совещание. Все 30 минут, которые оно длилось, мне рассказывали, какой я плохой. Я бился, как Панджшерский лев, стремясь отстоять свою правоту, но все мои аргументы и доводы не принимались во внимание. В какой-то момент меня даже начали пугать увольнением. И тут мне надоело. Я молча встал из-за стола и направился к выходу из кабинета, провожаемый удивленными взглядами всех присутствующих. Первым опомнился начальник.

— Стоять! Куда собрался? — рявкнул он.

— В отдел кадров. Вы меня убедили. Нечего мне тут делать. Пойду напишу заявление на увольнение по собственному желанию, — спокойно ответил я.

— Вот что ты за человек такой? — вздохнул начальник. — Почему ты, чуть что, сразу начинаешь огрызаться? На тебя уже на совещании поорать нельзя? Вот уволишься ты, а работать кто будет? Нет у нас к тебе претензий. Иди спокойно работай.

С тех пор я был еще на паре совещаний. Мозг выносили всем, кроме меня. © ZhoraLiberman / Pikabu