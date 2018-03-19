25 человек, которые просто-напросто облажались

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Никто не идеален, и каждый имеет право на ошибку. Но кто-то на своих ошибках быстро учится, а кто-то может написать книгу про 100 и 1 способ облажаться на ровном месте. Хорошо, когда над такими косяками хотя бы можно посмеяться.

AdMe.ru собрал для вас 25 ситуаций, когда люди хотели как лучше, а получилось так, как получилось.

«Если вам кажется, что у вас был плохой день: я съел половину этого мороженого, прежде чем понял, что это лакомство для собак»

Отчаянная попытка улучшить репутацию

А ведь хотел как лучше

Драма в одном кадре

«16 млрд посылок надежно и сохранно доставляются каждый год» — кажется, нам рассказали только успешную статистику

«У нас нет сушки, и мы с мамой подумали, что будет отличной идеей повесить мою толстовку сохнуть на улицу в —9»

Современные технологии порой только создают лишние проблемы

«Одна из моих сотрудниц — мама, и она приняла сегодня это в качестве оплаты»

Невозможно ошибиться

Я слушал, но ничего не услышал

«Прослушайте эту аудиозапись».

Зайка уже не тот

В любой ситуации можно найти плюсы

«Моя тетя сделала скриншоты фотографий на Facebook, чтобы распечатать их»

«В колледже нас держат за полных идиотов»

«Приехала в гости к бабушке и обнаружила, что она поставила в рамку мое селфи»

«Подруга забыла настроить принтер и распечатала посадочный талон в формате А1»

«Попросила маму сделать копию моего паспорта»

Сколько боли в одной фотографии

Кого волнуют деньги, когда рядом такой актерский талант пропадает

Глупость или вера в человеческую порядочность?

Провальная попытка срезать путь

Любой мог бы растеряться

Зато честно

«Чувак, который пришел настроить нам интернет, заснул у нас на полу в процессе работы»

«Моя мама так выпендривалась, когда играла в сквош, что умудрилась потянуть себе плечо»

А с вами случались какие-нибудь нелепые и комичные провалы?