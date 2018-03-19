25 человек, которые просто-напросто облажались
Никто не идеален, и каждый имеет право на ошибку. Но кто-то на своих ошибках быстро учится, а кто-то может написать книгу про 100 и 1 способ облажаться на ровном месте. Хорошо, когда над такими косяками хотя бы можно посмеяться.
AdMe.ru собрал для вас 25 ситуаций, когда люди хотели как лучше, а получилось так, как получилось.
«Если вам кажется, что у вас был плохой день: я съел половину этого мороженого, прежде чем понял, что это лакомство для собак»
Отчаянная попытка улучшить репутацию
А ведь хотел как лучше
Драма в одном кадре
«16 млрд посылок надежно и сохранно доставляются каждый год» — кажется, нам рассказали только успешную статистику
«У нас нет сушки, и мы с мамой подумали, что будет отличной идеей повесить мою толстовку сохнуть на улицу в —9»
Современные технологии порой только создают лишние проблемы
«Одна из моих сотрудниц — мама, и она приняла сегодня это в качестве оплаты»
Невозможно ошибиться
Я слушал, но ничего не услышал
«Прослушайте эту аудиозапись».
Зайка уже не тот
В любой ситуации можно найти плюсы
«Моя тетя сделала скриншоты фотографий на Facebook, чтобы распечатать их»
«В колледже нас держат за полных идиотов»
«Приехала в гости к бабушке и обнаружила, что она поставила в рамку мое селфи»
«Подруга забыла настроить принтер и распечатала посадочный талон в формате А1»
«Попросила маму сделать копию моего паспорта»
Сколько боли в одной фотографии
Кого волнуют деньги, когда рядом такой актерский талант пропадает
Глупость или вера в человеческую порядочность?
Провальная попытка срезать путь
Любой мог бы растеряться
Зато честно
«Чувак, который пришел настроить нам интернет, заснул у нас на полу в процессе работы»
«Моя мама так выпендривалась, когда играла в сквош, что умудрилась потянуть себе плечо»
А с вами случались какие-нибудь нелепые и комичные провалы?
Фото на превью bbeilish/twitter