25+ человек, которые при помощи выпечки создали свою новогоднюю атмосферу

В ожидании новогодних праздников всегда хочется чего-то особенного. И как же здорово, когда можно приготовить необычайно вкусный торт, испечь пряники, печенье и другие вкусности! Пользователи сети поделились своими рождественскими блюдами, и результаты их стараний несомненно улучшают настроение и мотивируют пойти на кухню, чтобы испечь свой шедевр.

Мы в AdMe.ru обожаем вкусняшки, именно поэтому решили и вас воодушевить на создание новогодней выпечки.

«Испекла этот торт для своей невестки на рождественскую вечеринку»

«Я решила попробовать покрасить печенье»

«Домашняя пицца с Санта-Клаусом»

Это вызвало улыбку на моем лице. Я в этом нуждался. Спасибо! © Urfujkjk / Reddit

«Техника мрамора на снежинках. Мне нравится, как они получились»

«Я испекла торт с оленьими рожками»

«Сделал елочный пряник. Он сломался, когда я его поднимал, поэтому пришлось импровизировать»

«Проект имбирных пряников по картине „Обрыв“. Ничего не выиграл, но делать было весело»

«Сделали с мужем наш первый пряничный домик»

«С Рождеством!»

«Сын настоял на том, чтобы мы испекли рождественский торт. Моя жена никогда не делала ничего подобного, и я действительно горжусь ею»

«У нас с девушкой ежегодный конкурс „Пряничный домик“. Нам нужна ваша помощь, чтобы решить, кто победил»

«Мое сахарное печенье с миндальной глазурью»

«Мои сыновья сделали пряничную деревню»

«В этом году мой отец сделал рождественский торт. Он никогда раньше ничего не пек. Я так им горжусь!»

Рисовые рождественские кексы

«Пряничный дом моей жены»

«Только что закончила печь рождественское печенье»

«Украсили рождественские пряники»

«Стадо оленей. Так весело делать!»

«Очень горжусь своим пряничным домиком в этом году»

«Я испекла рождественское печенье»

«Сделала сахарное печенье и съела слишком много»

«Сделала елку из пряников. Хорошая идея для подарка»

«Сделал свое первое рождественское полено. Обожаю праздничную выпечку»

«В этих наборах для пряничных домиков нет ничего особенного. Но это первые пряничные домики, которые мы с мужем украшали. Наши двое малышей помогли»

«Только что закончил этот рождественский торт! Шоколадный, с начинкой из мятного крема и измельченных леденцов»

Он выглядит отлично! Вы проделали удивительную работу! © CottonCandyBoy04 / Reddit