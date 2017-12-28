25 человек, которые преобразились так, что их невозможно узнать

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Многие люди десятилетиями мечтают о здоровом, стройном теле, но вместо того чтобы сделать маленький шажок навстречу мечте (например, записаться на пробное занятие в спортзал или постепенно снижать потребление сахара), они заранее опускают руки и даже не пытаются что-то сделать, предпочитая сетовать на «плохую генетику», и продолжают заедать недовольство собой. Но есть и те, кто начинает просто потихоньку что-то делать, вопреки всем оправданиям и страху перед неудачей. AdMe.ru собрал 25 человек, которые пассивному мечтанию предпочли реальные действия и достигли заветной цели. Их фотографии — лучшая мотивация для тех, кто давно хотел сбросить лишний вес, а заодно совершить прыжок в новую жизнь.

«Сбросил почти 60 кг к концу этого года, а заодно впервые выполнил свои новогодние обещания»

«Впервые за 2 года мне не пришлось просить у бортпроводницы удлиненный ремень безопасности»

«1 год, минус 45 кг. Похудеть еще на столько же в следующем году — моя новая цель»

«На фотографии слева мой вес составляет 118 кг, на фото справа — всего 70»

«4 года упорной работы над собой наконец-то окупились. Я прошел путь от 160 до 80 кг»

«Я потеряла 40 кг и начала новую жизнь. Готова к новым приключениям!»

«Всю жизнь я боролась с лишним весом, но за последние 11 месяцев я избавилась от 30 кг. Вот на что способны упорный труд и мотивация»

«Потеря 33 кг очень отразилась на моем лице. И я этому безумно рада»

«Минус 68 кг за 9 месяцев»

«Минус 27 кг! Решимость и целеустремленность творят чудеса»

«11 месяцев назад я стала следить за своим весом и питанием, а 5 месяцев назад начала бегать. В результате я сбросила 47 кг»

«Я избавился от 151 кг за 3 года и 10 месяцев. Раньше я не мог влезть в самые большие размеры одежды в магазинах, а теперь могу носить самые маленькие размеры»

«2 года назад я решила изменить свою жизнь. На текущий момент я потеряла 23 кг, начала тренироваться для участия в полумарафоне, а сегодня надела на работу вот это платье»

«За год я похудел на 75 кг»

«Моя мама отправила мне 2 свои фотографии: слева — двухлетней давности, справа — того, как она выглядит сейчас. Разница в 20 кг»

«За год я распрощался с 70 кг»

«За 5 месяцев я рассталась с более чем 30 кг лишнего веса»

«За последние 10 лет я потерял 134 кг. На фотографиях видно, как менялось мое лицо и тело»

Вот так выглядит разница в 33 кг

«За год я сбросил 90 кг и прошел длинный путь от человека, который не мог стоять и смотреть, как другие бегают, до парня, который с легкостью сам пробегает 10 км»

«На этом коллаже запечатлен весь процесс моего похудения. За 1 год и 4 месяца я сбросила 43 кг. Если я смогла, то вы тоже сможете!»

«Потеряла 30 кг и, к счастью, нигде не могу их найти!»

«Так изменился внешний вид человека, потерявшего 73 кг»

«30 лишних кг остались в прошлом. Я еще никогда не чувствовала себя так хорошо»

«Моя сестра сбросила 76 кг за 11 месяцев»