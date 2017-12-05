25 человек, которые потерпели полное фиаско на рабочем месте

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Бывают дни, когда работа нас не радует. Шеф придирается, оборудование не работает или сроки поджимают. Но бывают дни, когда рабочий день становится самым ужасным в жизни! И мы в AdMe.ru собрали для вас самые яркие примеры эпичных провалов, после просмотра которых вы немножко больше полюбите свою работу.

1. К такому школа журналистики ее точно не готовила

2. Когда рабочий день не задался

3. Когда собрался на перекур, а там...

4. Вот она, сила притяжения в действии

5. Самая бесполезная работа в мире

6. Хорошо, что только одна шина

7. Так вот он какой, побег из курятника

8. Когда комментатор новостей ооочень похож на разыскиваемого преступника

9. Звонок в страховую компанию тут точно не поможет

10. Вот и попылесосили

11. Это мой новый напарник?!

12. Время замутить огромный омлет

13. Сколько тут пролито слез...

14. А кому-то это все придется расставлять

15. Водителю сегодня точно не повезло. И еще асфальтоукладчику

16. Действительно ужасный день для гонщика

17. Еще один неудачный день для приготовления яичницы

18. Кто-то потом определенно получит

19. Это так надо или кого-то сегодня уволят?

20. Интересно, как нужно устать на работе, чтобы упаковать такие «бананы»?

21. Если бы все это произошло в средней полосе и на высокой скорости, кирпичей было бы намного больше

22. Кто-то плохо играл в тетрис

23. Если бы этот водитель знал, чем закончится его рабочий день, он бы точно остался дома

24. Когда человек, который рисует линии на асфальте, психанул

25. Неизвестно, для кого этот день был хуже — для учеников колледжа или для водителя

Покажите всем своим друзьям и коллегам, которые часто жалуются на свою работу.