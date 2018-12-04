25 человек, которые пошли против системы — и оно того стоило

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Открывать упаковку по намеченной линии, есть хот-дог с конца, надевать левый носок на левую ногу, а правый, соответственно, на правую. Любой из нас буквально на каждом шагу встречает десятки правил, которые не задумываясь соблюдает каждый день. А еще каждый хоть раз, но мечтал пойти наперекор устоям и сделать что-то обычное по-своему. Герои этой подборки наконец решились на мятеж.

AdMe.ru спешит показать вам 25 фотографий, чьи авторы, пожалуй, знают толк в бунтарстве.

Когда решил показать всем, сколько тут на самом деле чипсов

Правила созданы, чтобы их нарушать, не так ли?

«Я делаю это правильно?»

Пожалуй, так начинаются восстания

Когда даже Тор с Локи не в состоянии заставить тебя отказаться от Бэтмена и Супермена

Надпись на майке: «Лига справедливости».

Почему-то в строгость этого запрета совсем не верится

«Не использовать скобки или скотч, только кнопки».

Кому вообще нужны эти крышечки

Минутка сонного протеста

«Город, который никогда не спит».

Когда во всем хочешь идти своим особым путем

«Я пью этот чай в среду — и я не так уж и счастлив»

«Пакетик счастья для прекрасного начала понедельника».

Кажется, этот лифт не привык следовать правилам

«Максимум 4 человека».

«В моем общежитии запрещены тыквы на Хеллоуин, но ничего не говорится про ананасы»

Рука бунтаря не дрогнула

Когда готов пойти на все, чтобы не следовать правилам

Ну как тут можно удержаться

«Пожалуйста, не выкладывайте этот знак в интернет».

Некоторые просто не могут жить в системе

«Вилка».

«В общежитии запрещено приглашать в гости девушек, но мой друг нашел выход из ситуации»

Кажется, в ряды газировки затесался шпион

Пожалуй, именно так должны готовить настоящие бунтари

«Сделано для мяса».

Кажется, это место, где рождаются бунтари

Автор этой книги — пожалуй, заядлый нарушитель правил

«Полка для книг с картинками». «Книга без картинок».

Этот парень явно не намерен быть как все

Когда в доме заканчиваются чистые приборы, приходит время для бунта

«Фрукты».

Ты не ты когда голоден

«Не есть, несъедобно».

Говорят, девчонкам больше нравятся плохиши

Бонус: даже коты и те презирают условности