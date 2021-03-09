25+ человек, которые получили такие подарки, что праздник был не на шутку подпорчен

А мне в 90-е приятель проиграл коробку конфет и принес две! Я обрадовалась, решила одну съесть, другую дочкиной учительнице подарить. Хорошо, не успела подарить: открываю свою, а там картофельные очистки! Это он так пошутил! Во второй были конфеты. Я была в ярости: а если б я не открыла и отнесла в подарок? © tatiana / AdMe

На свой 12-й день рождения я ожидал от мамы в подарок новую рубашку или книгу, или, может быть, даже набор Lego, если мне повезет. Настал роковой момент, я схватил свой подарок и быстро порвал оберточную бумагу. Это не была игрушка, рубашка или даже сборник рассказов. Нет, я получил огромный словарь. Оксфордский словарь для продвинутых учащихся. © Syed Farhan / Quora

Папа вручил мне свитер через несколько дней после праздника, сказав: «Кто-то подарил мне, а я все равно не буду его носить». У меня не хватило духу сказать ему, что это от меня. © homemade@@@@/ Reddit