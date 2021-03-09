25+ человек, которые получили такие подарки, что праздник был не на шутку подпорчен
В преддверии праздников обычно люди стараются сделать приятное и удивить близких. Исследования показывают, что получатели больше обрадуются дарам из списка своих хотелок, чем какому-либо сюрпризу. А те, кто выбирает подарки, напротив, часто считают оригинальность признаком особого внимания. Иногда такой подход оборачивается крупным провалом.
Мы в AdMe.ru разузнали, о каких неудачных подарках пользователи сети не могут забыть, даже если бы сильно захотели. А в бонусе — истории о таких преподношениях, которые на всю жизнь оставляют приятные воспоминания.
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Моей маме родственница вручила на праздник поломанный ночник, папа его починил. Когда дарительница пришла через некоторое время и увидела, что лампа светит, то воскликнула: «Он что, работает?!» © Stella Voldmane / Facebook
- Начал в школе на гитарке побрякивать, попросили перед девочками выступить на 8 Марта. В 88-м году на каких песнях учились? Концерт, выхожу и... «На братских могилах не ставят крестов. И вдовы на них не рыдают». Девочки помнят до сих пор. © bat625 / Pikabu
- Тесть и его сосед были заядлыми садоводами. Сосед купил тонну навоза, но внезапно получил работу своей мечты в другом городе. Он сообщил моему тестю хорошие новости и, указав на кучу навоза, произнес: «У тебя скоро день рождения, не так ли? Поздравляю, вот подарок, но ты должен его сам перенести». © Doreen Knight / Quora
- Устроилась в отдел по подбору персонала, сидела одна в маленьком кабинете. Каждый день приходилось брать на работу несколько новых шариковых ручек, потому что на следующий день ручки из моего офиса волшебным образом пропадали и мне нечем было писать. На 8 Марта начальница-паразитка подарила коробку, в которой были все мои ручки! Молча уволилась. © «Подслушано — Здесь говорят о тебе» / VK
- Подарили сестре сертификат «Страхование жизни и здоровья». Оказалось, эта «полезная» вещь теперь в течение 20 лет должна пополняться на 12 тысяч в год. Вот это было шоком для всех, даже для именинницы. © Елизавета Удовенко / Facebook
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Нашим коллегам мужского пола на День защитника Отечества как-то профсоюз подарил шампунь для окрашенных волос. © Шолпан Пронина / Facebook
- Я как-то на 8 Марта получила от мужа напольные весы. Точно так подгадал, что, когда я проснусь и буду сползать с кровати, точнехонько на них встану. Я была в ярости. © Марина Марина / Facebook
- Муж всю неделю намекал на какой-то «сногсшибательный подарок» для меня на 8 Марта и сегодня торжественно вручил мне... косметический набор для похудения. © Vivien_Richy / Twitter
- «Лучшим» подарком оказался милый розовый кейсик с гантелями, подаренный коллегами. Гантели, блин! В чемоданчике! Каждой из коллег по чемоданчику! С учетом того что даже на машине почти никто не ездил, все на метро. Мне так еще и на другой конец города. В общем, так и остались мои гантели в офисе той конторы. @ Айса / AdMe
- Однажды мужчины на работе всем женщинам торжественно подарили терки для пяток. Женщины это восприняли как намек: у нас что, пятки не в порядке? © Марина Гурьева / Facebook
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Моему другу-врачу благодарный пациент привез на саночках мешок соли! Она потом у него в подвале превратилась в глыбу. Так и оставил, когда переезжал на новую квартиру. © Lev Pestov / Facebook
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Отец подарил мне «чудесный» подарок на 18-летие. Он изрядно потрудился, чтобы положить его в бумажный пакет для продуктов и даже заклеить. Я обнаружил там использованный прямоугольный контейнер для рыболовных червей. Пару дней назад он с гордостью объявил, что нашел на обочине дороги, когда шел на утреннюю прогулку. © Dana Foster / Quora
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Парень загадочно предупредил, чтобы я была дома: привезут подарок. Отменила парикмахерскую, сдвинула посиделки в кафе. Голодная, злая просидела до 9 вечера. Наконец с криком «Хозяйка, принимай презент!» ввалились мужики с коробкой размером с полкоридора. Это был бойлер на безумное количество литров (я жаловалась парню на перебои с горячей водой), который в итоге не поместился в мою ванную. © Инна Исаева / Facebook
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На 8 Марта всем на работе подарили красивые фарфоровые чашки. На другой день мне начальник говорит: «А-а-а, ты не член профсоюза?! Верни чашку, или вычту из зарплаты!» И смешно, и обидно. © «Подслушано — Здесь говорят о тебе» / VK
- Моя свекровь подарила мне коричневые трикотажные рейтузы со штрипками. Когда я отказалась, она ответила: «Ладно, подарю бабушке». © Ольга Куссый / Facebook
- Бывшая свекровь подарила на какой-то праздник маникюрный набор со словами: «Это нам на двоих, будешь мне давать пользоваться». © Инна Бойченко / Facebook
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Лет так, наверное, в 15 или 16 моя ровесница дальняя родственница летом пожаловалась мне, какие ужасные шорты ей купила мама. Я согласилась с ней, заявив, что такое я бы тоже не надела. Каково же было мое удивление, когда девушка подарила мне эти летние шорты на мой день рождения! Он у меня зимой перед Новым годом, кстати. © Marina Polyakova / Facebook
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Мне первая свекровь дарила лет 10 подряд на каждый праздник (НГ, 8 Марта и день рождения) простые хлопковые ночные рубашки 54-го размера. По 3 рубашки в год. С учетом того что я была 46-го размера. Наверное, где-то склад грабанула c ночнушками. © Ekaterina SH / Facebook
- Мой муж привез мне на 8 Марта 3 гвоздички. Поздравил, вручил цветы и говорит, что должна поставить в воду, а вечером мы с ними поедем его маму поздравлять. К вечеру у одной гвоздички отломалась ножка. Так и поехал к маме с двумя целыми и одной отломанной! © Elena Graciova / Facebook
- 90-е годы, готовимся поздравлять девочек и учительницу с 8 Марта. На живые цветы денег не хватает, берем искусственные. Утром пришли пораньше, разложили подарки по партам. Заходит классная, подходит к своему столу и... Слышали крик Годзиллы в фильме? Дело в том, что это были гвоздики, по одной вроде как мало, на три денег не хватило, взяли по две. © Hakros / Pikabu
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Училась в школе. Родительский комитет покупал разные подарки девочкам: отличницам — куколок в розовом платье, а хорошистам и неуспевающим — пупсов. © Nodira Eghamberdiyeva / Facebook
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Мой бойфренд подарил мне платье, которое его тайная любовница выбрала для меня и сначала примерила. Платье было светло-розового цвета, который я никогда не ношу, фасона, который я никогда бы не выбрала, пахло чужими духами Estée Lauder, а на воротнике был отпечаток помады. © Karen Marie Shelton / Quora
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А мне в 90-е приятель проиграл коробку конфет и принес две! Я обрадовалась, решила одну съесть, другую дочкиной учительнице подарить. Хорошо, не успела подарить: открываю свою, а там картофельные очистки! Это он так пошутил! Во второй были конфеты. Я была в ярости: а если б я не открыла и отнесла в подарок? © tatiana / AdMe
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На свой 12-й день рождения я ожидал от мамы в подарок новую рубашку или книгу, или, может быть, даже набор Lego, если мне повезет. Настал роковой момент, я схватил свой подарок и быстро порвал оберточную бумагу. Это не была игрушка, рубашка или даже сборник рассказов. Нет, я получил огромный словарь. Оксфордский словарь для продвинутых учащихся. © Syed Farhan / Quora
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Папа вручил мне свитер через несколько дней после праздника, сказав: «Кто-то подарил мне, а я все равно не буду его носить». У меня не хватило духу сказать ему, что это от меня. © homemade@@@@/ Reddit
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Моя бабушка использовала праздники как возможность подшутить. Однажды она спросила, что я хочу, я сказал ей, что мне действительно нужен ноутбук. В день икс она протягивает мне коробку, внутри ноутбук! Я очень взволнован и начинаю прыгать и праздновать, пока она не говорит мне открыть ноутбук. К экрану была приклеена записка, в которой говорилось, что ноутбук был бракованным устройством, которое она позаимствовала из компьютерного магазина и которое должна вернуть завтра. Вся моя семья долго смеялась, а потом она протянула мне дешевую футболку, которую я никогда не носил. @ outtastudy / Reddit
Бонус
- Моя мама — флорист. Как-то раз к ней на 8 Марта пришел покупатель и заказал 2 букета. Один для своей жены, а второй для любимой кошки! Сказал: «Она ведь тоже женщина, пусть хоть погрызет его». © «Подслушано — Здесь говорят о тебе» / VK
- В детстве я долгое время мечтала о велике. 8 Марта, утро, и вот ко мне в комнату папуля вкатывает велосипед с полной корзиной подснежников! Каждый раз, когда вспоминаю, на лице появляется улыбка. © «Подслушано — Здесь говорят о тебе» / VK
- Я и мой молодой человек учимся на физфаке. Для любого физика-теоретика знаменитый 10-томник Ландау — Лифшица не просто книжки, а целые 10 томов мудрости. На 8 Марта мой парень подарил мне 1-й том — «Механика», я училась на 1-м курсе. Тогда мой любимый в шутку сказал: «Если я соберу для тебя все 10 томов, ты выйдешь за меня?» Я согласилась... Скоро приедет 3-й том — «Квантовая механика». Наша любовь со временем только крепнет, мы учимся на пятерки, мечтаем пойти в науку и создать семью. © «Подслушано у девушек» / VK
А какие незабываемые подарки вы получали?