25 человек, которые получили не просто снимок с кумиром, а настоящую фотобомбу
Сфотографироваться со знаменитостью — это половина успеха. Удачный снимок получается далеко не всегда, к тому же некоторые немного не вовремя подключают свою креативность или вовсю дают волю эмоциям, да и порой сами звезды чудят только так.
AdMe.ru предлагает взглянуть на снимки, где случай внес свои коррективы и превратил их в настоящие фотобомбы. Спорим, вы не видели ни одного кадра?
1. Идеальное селфи с Биллом Клинтоном
2. «Николас Кейдж пришел в наш ресторан и заказал шампанское. Как такое вообще могло случиться?»
3. Да он еще и эконом-классом летает!
4. «Билл Мюррей пялится на мою грудь. Единственное фото с ним. „Спасибо“ моей тетушке»
5. «Встретил Питера Динклэйджа на премьере фильма и попросил его сфотографироваться»
6. «Встретить Моргана Фримена — это слишком волнительно, знаете ли»
7. Когда ты на одной волне с кумиром
8. «Адам Сэндлер узнал меня и вышел сфотографироваться, после того как я оставил о себе пост на Reddit. Угадайте, кто есть кто»
9. «Похоже, Рианна была мне не очень рада»
10. «Вот это день — мы встретили королеву!»
11. «Когда я делал это селфи, попросил Сэмюэла Л. Джексона показать, что он чувствует во время подобных вещей»
12. «Моя подруга была на бродвейском шоу, а потом какой-то чувак выхватил ее телефон и сделал с ней селфи»
13. Софи Тернер в восторге оттого, что позади нее сидит Райан Гослинг
14. Счастливые фанаты — грустный Канье Уэст
15. Когда пошел в школу и случайно встретил принца
16. Кажется, этот юный фанат не в восторге от Джонни Деппа
17. Встреча фанатов Эда Ширана
18. Эта закусочная ради шутки предложила бесплатную еду Лиаму Нисону — и вот он пришел!
19. «Девочки, давайте дружно скажем „Сы-ы-ы-ы-р“!»
Benedict Cumberbatch wins Selfie of the day! pic.twitter.com/vqD46lgTtx— Mix FM Lebanon (@Mixfmlebanon) September 11, 2014
20. «Лучшее селфи в моей жизни!»
21. «Так, Роберта Паттинсона я нашел, но где у этого дурацкого телефона камера?!»
22. Вот она, чистая девичья радость
23. Что не сделаешь ради счастья фаната?
24. «Мой друг веселился в баре и встретил там Тома Хэнкса. Зачем-то стащил его очки, надел их и заснул. Но Том не растерялся!»
25. «Друг встретил Бейонсе в Новом Орлеане. Она ему сказала: „Какую рожу ни скорчишь, я повторю за тобой“»
Фото на превью orochi/reddit.com