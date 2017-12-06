25 человек, которые получили не просто снимок с кумиром, а настоящую фотобомбу

Сфотографироваться со знаменитостью — это половина успеха. Удачный снимок получается далеко не всегда, к тому же некоторые немного не вовремя подключают свою креативность или вовсю дают волю эмоциям, да и порой сами звезды чудят только так.

AdMe.ru предлагает взглянуть на снимки, где случай внес свои коррективы и превратил их в настоящие фотобомбы. Спорим, вы не видели ни одного кадра?

1. Идеальное селфи с Биллом Клинтоном

2. «Николас Кейдж пришел в наш ресторан и заказал шампанское. Как такое вообще могло случиться?»

3. Да он еще и эконом-классом летает!

4. «Билл Мюррей пялится на мою грудь. Единственное фото с ним. „Спасибо“ моей тетушке»

5. «Встретил Питера Динклэйджа на премьере фильма и попросил его сфотографироваться»

6. «Встретить Моргана Фримена — это слишком волнительно, знаете ли»

7. Когда ты на одной волне с кумиром

8. «Адам Сэндлер узнал меня и вышел сфотографироваться, после того как я оставил о себе пост на Reddit. Угадайте, кто есть кто»

9. «Похоже, Рианна была мне не очень рада»

10. «Вот это день — мы встретили королеву!»

11. «Когда я делал это селфи, попросил Сэмюэла Л. Джексона показать, что он чувствует во время подобных вещей»

12. «Моя подруга была на бродвейском шоу, а потом какой-то чувак выхватил ее телефон и сделал с ней селфи»

13. Софи Тернер в восторге оттого, что позади нее сидит Райан Гослинг

14. Счастливые фанаты — грустный Канье Уэст

15. Когда пошел в школу и случайно встретил принца

16. Кажется, этот юный фанат не в восторге от Джонни Деппа

17. Встреча фанатов Эда Ширана

18. Эта закусочная ради шутки предложила бесплатную еду Лиаму Нисону — и вот он пришел!

19. «Девочки, давайте дружно скажем „Сы-ы-ы-ы-р“!»

20. «Лучшее селфи в моей жизни!»

21. «Так, Роберта Паттинсона я нашел, но где у этого дурацкого телефона камера?!»

22. Вот она, чистая девичья радость

23. Что не сделаешь ради счастья фаната?

24. «Мой друг веселился в баре и встретил там Тома Хэнкса. Зачем-то стащил его очки, надел их и заснул. Но Том не растерялся!»

25. «Друг встретил Бейонсе в Новом Орлеане. Она ему сказала: „Какую рожу ни скорчишь, я повторю за тобой“»

Фото на превью orochi/reddit.com

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6 Комментарии
  • 6 декабря 2017
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