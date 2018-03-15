25 человек, которые отточили свои навыки в лени до совершенства
Лень — целое искусство. Чтобы как следует ничего не делать, надо быть не только очень организованным, но и порой суперкреативным человеком. Доказательством тому служат снимки пользователей интернета, на которых лень запечатлена в своей крайней степени.
AdMe.ru собрал для вас 25 фотографий от людей, которые знают, что такое лениться по-настоящему. А в конце вас ждет бонус о том, что иногда и братья наши меньшие ведут себя как настоящие гуру ничегонеделанья.
Наш девиз — «И так сойдет!»
Когда лень чинить ноутбук, поможет рамка для фото
«Когда мне лень готовить костюм на праздник, я заклеиваю пластырем ухо и говорю, что я Ван Гог»
«Попросила мужа убрать елку, потом обнаружила ее в таком виде. Не могу понять, он ленив или гениален»
Пожалуй, лучшая иллюстрация фразы «Совмещаю приятное с полезным»
Когда лень возиться с тыквой на Хеллоуин, поможет пластмассовая челюсть
«Мой результат за год. Я тоже его не вижу»
«Сказал девушке, что мы слишком ленивы и слишком много играем для того, чтобы заводить собаку... »
Когда одновременно надо работать и все время хочется пить
А что вы знаете о нежелании двигаться?
«Хотел оценить, как ковры будут смотреться в гостиной, но лень было использовать фотошоп»
«Моего отца спросили, сможет ли он выйти на работу. Он ответил вот так»
«Каждый День святого Валентина родители спорят, что это — лень или романтика: папа использует одну и ту же открытку, чтобы поздравить маму, с тех пор как я учился в средней школе»
Чтобы не искать потом хамелеона в траве, надо приделать к нему воздушный шарик
Да это же просто гениально!
Уровень лени: боги
Если он после тренировки, то претензий нет
«Брат слишком ленив, чтобы постелить коврик под кресло, поэтому он надевает на колесики носки»
А это просто чемпион среди лентяев
Я у мамы ленивый инженер
Когда лень купить кондиционер
Зато всегда в чистом
Угадайте, куда все понесут мусор
Международный символ лени
Бонус: «Моя собака любит походы, но иногда к концу пути она ведет себя вот так»
Какой пример лени вы считаете самым гениальным? И какие ленивые фишки есть в вашем арсенале?
Фото на превью opt88 / pikabu, griffinonthego / reddit