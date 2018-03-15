25 человек, которые отточили свои навыки в лени до совершенства

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Лень — целое искусство. Чтобы как следует ничего не делать, надо быть не только очень организованным, но и порой суперкреативным человеком. Доказательством тому служат снимки пользователей интернета, на которых лень запечатлена в своей крайней степени.

AdMe.ru собрал для вас 25 фотографий от людей, которые знают, что такое лениться по-настоящему. А в конце вас ждет бонус о том, что иногда и братья наши меньшие ведут себя как настоящие гуру ничегонеделанья.

Наш девиз — «И так сойдет!»

Когда лень чинить ноутбук, поможет рамка для фото

«Когда мне лень готовить костюм на праздник, я заклеиваю пластырем ухо и говорю, что я Ван Гог»

«Попросила мужа убрать елку, потом обнаружила ее в таком виде. Не могу понять, он ленив или гениален»

Пожалуй, лучшая иллюстрация фразы «Совмещаю приятное с полезным»

Когда лень возиться с тыквой на Хеллоуин, поможет пластмассовая челюсть

«Мой результат за год. Я тоже его не вижу»

«Сказал девушке, что мы слишком ленивы и слишком много играем для того, чтобы заводить собаку... »

Когда одновременно надо работать и все время хочется пить

А что вы знаете о нежелании двигаться?

«Хотел оценить, как ковры будут смотреться в гостиной, но лень было использовать фотошоп»

«Моего отца спросили, сможет ли он выйти на работу. Он ответил вот так»

«Каждый День святого Валентина родители спорят, что это — лень или романтика: папа использует одну и ту же открытку, чтобы поздравить маму, с тех пор как я учился в средней школе»

Чтобы не искать потом хамелеона в траве, надо приделать к нему воздушный шарик

Да это же просто гениально!

Уровень лени: боги

Если он после тренировки, то претензий нет

«Брат слишком ленив, чтобы постелить коврик под кресло, поэтому он надевает на колесики носки»

А это просто чемпион среди лентяев

Я у мамы ленивый инженер

Когда лень купить кондиционер

Зато всегда в чистом

Угадайте, куда все понесут мусор

Международный символ лени

Бонус: «Моя собака любит походы, но иногда к концу пути она ведет себя вот так»